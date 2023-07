Robert Kudelski szerokiej widowni znany jest z serialu "Na Wspólnej", gdzie od lat wciela się w rolę Michała Brzozowskiego. W tym czasie zdarzało mu się gubić i zyskiwać kilogramy. Jak wspomina, powody wahań wagi różne. Czasem zmieniał się do roli, innym razem zmiany miały podłoże zdrowotne.

Robert Kudelski doświadczył stygmatyzacji

Aktor umie się celowo zmienić, wie także jak zrzucać nadprogramowe kilogramy, zdarzyło mu się zrzucić nawet 30 kg. Jak stwierdził w niedawnej rozmowie z Plotkiem, w tej nierównej walce najgorsza jest stygmatyzacja, której doświadcza od najmłodszych lat. "Sam doskonale wiem, co to znaczy być wykluczanym, i sam doskonale wiem, co to znaczy być stygmatyzowanym, nierzetelnie, nieuczciwie i bardzo krzywdząco ocenianym przez innych ludzi" - powiedział aktor.

Robert Kudelski o tym o krzywdzących słowach

Kudelski dodał, że często nie zdajemy sobie sprawy z wagi wypowiadanych słów, a stereotypy bywają bardzo krzywdzące: "Słowo może zabić, słowo może wykluczyć drugiego człowieka, może doprowadzić do samowykluczania czy doprowadzić do tego, że ktoś uważa, że się do niczego nie nadaje, bo parę osób mu powie, że jest za gruby. A jak jest za gruby, to z czym nam się to kojarzy? Kojarzy się, że nie dba o siebie, zażera, jest leniwy, a to wcale nie jest prawda. W wielu przypadkach to nie jest prawda"

Nawet na planie "Na Wspólnej" sprawiono mu przykrość

Robert Kudelski zwraca uwagę, że z fatshamingiem można spotkać się właściwie wszędzie. Nawet na planie serialu nie uniknął złośliwych docinków. Pozwoliła sobie na nie koleżanka z planu, sugerując celowe zaniedbanie. To było bardzo przykre, bo aktor był wtedy po kuracji sterydowej, której efektem były dodatkowe kilogramy, ale która była konieczna dla jego prawidłowego funkcjonowania. "Spotkaliśmy się na planie, ledwo przyszedłem do garderoby, a ona tak na mnie patrzy i mówi: "No, zobaczcie, zobaczcie. Kiedyś to był taki przystojny, fajny facet i tak się zaniedbał". Kudelski dodał, że jeszcze gorzej było w komentarzach, gdzie spotkał się z wyzwiskami typu "gruba świnia" czy "grubas".

Robert Kudelski opowiada o swojej metamorfozie i międzynarodowej karierze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.