Rodzinne miasto Artura Chamskiego zalane. "Nie mogę się dodzwonić"

Artur Chamski pochodzi z Bystrzycy Kłodzkiej, która mocno ucierpiała w powodzi. Wielka woda zalała domy, zniszczyła też inne zabudowania, zginęły zwierzęta, a ludzie odmawiali ewakuacji, bojąc się o swoje dobra. Do części miejsc w okolicy nie da się już dojechać, na zalanych terenach nie wolno pić wody z kranu.

Artur Chamski, aktor z wieloletnim stażem, którego widzowie znają np. z "Brzyduli" czy show "Twoja twarz brzmi znajomo", prosił, by zgłaszali się do niego znajomi potrzebujący pomocy.

Zobacz także: Dagmara Kaźmierska zareagowała, musiała lecieć do zalanej rodziny. Wydarzyło się najgorsze

Chamski wywodzi się z terenów, które teraz w dużej części znalazły się pod wodą. Aktor, na szczęście, nie musi martwić się o swoją najbliższą rodzinę, ale to nie znaczy, że śpi spokojnie.

Zobacz także: Tomasz Kammel relacjonuje z południa Polski. Stracił kontakt z mamą, apeluje o pomoc

Chamski dostaje relacje od rodziny i bliskich, sytuację monitoruje też, oglądając programy informacyjne w telewizji. Jest przerażony tym, co widzi na ekranie i słyszy od znajomych z Bystrzycy.

Te wszystkie relacje, które ja mam z pierwszej ręki, po prostu dzwoniąc do bliskich, pokrywają się z tym, co się co widziałem, oglądając wczoraj telewizję TVN24. To jest najbardziej szokujące, że w tym momencie pokazywane są kadry miejsc, które znam od podszewki, a na ekranie widzę znajome twarze, które właśnie walczą o swoje domy. Masakra - dodał.