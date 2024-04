Roksana Węgiel i Kevin Mglej. Kiedy ślub?

Roksana Węgiel i Kevin Mglej zaręczyli się w 2023 roku. W maju artystka potwierdziła tę informację, a później zdradziła, że ich ślub obędzie się w 2004 roku. Wiadomo, że uroczystość odbędzie miała miejsce w kościele. - Wiara jest nam bardzo bliska: zarówno ja, jak i Kevin jesteśmy bardzo wierzący, i nie wyobrażam sobie inaczej brać ślubu. Dla mnie to jest bez sensu brać ślub, kiedy jakby jesteś osobą wierzącą, to tylko kościelny, ponieważ, no o to chodzi w tym sakramencie, żeby w tym wszystkim jakby uczestniczyć przed ołtarzem i przed Bogiem sobie złożyć te "Przysięgam" - argumentowała Roxie w rozmowie z portalem Shownews.pl. Wiele osób dziwi się, że Roksana Węgiel w tak młodym wieku stanie na ślubnym kobiercu. Skąd taka decyzja? Niektórzy podejrzewali nawet, że piosenkarka jest w ciąży. Okazuje się jednak, że chodzi o coś zupełnie innego. Powodem ślubu jest bowiem... miłość! Uczucie Roxie i Kevina jest naprawdę głębokie! Tego nie dało się już dłużej kryć.

Roksana Węgiel o ślubie: Nie miałam w głowie jakichś deadlinów

Eska wprost spytała Roksanę Węgiel o to, czy planowała wziąć ślub w tak młodym wieku. - Nie. W miłości przede wszystkim działam spontanicznie - to jest moment, nigdy tego nie przewidzisz. Ja nigdy nie myślałam, że poznam tak szybko miłość swojego życia i po prostu to się stało. Wiadomo, jako mała dziewczynka myślałam o tym, że kiedyś bym chciała mieć męża, rodzinę, piękną suknię ślubną, ale nie miałam w głowie jakichś deadlinów, kiedy ma się to wydarzyć, chociaż wiesz, jak to jest - jak masz 8 lat, to myślisz, że w wieku 18 to ty już jesteś stary - zdradziła gwiazda programu "Taniec z gwiazdami". - Być może wtedy myślałam "no, jak będę mieć 20 lat, to będę już miała właśnie męża, dom". Może to jest jakaś afirmacja? Nie wiem, ciężko stwierdzić, ale tak naprawdę ta miłość przyszła niespodziewanie - dodała szczerze Roxie.

Zobacz naszą galerię: Roksana Węgiel i Kevin Mglej. Ukochany nosi ją na rękach

Sonda Czy Roksana Węgiel i Kevin Mglej pasują do siebie? Tak Nie Może trochę Trudno powiedzieć