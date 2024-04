Roksana Węgiel dotrzymała słowa. I to mimo deszczu

Roksana Węgiel właściwie codziennie dostarcza nowych tematów portalom plotkarskim i prasie kolorowej. Ostatnio największe emocje wzbudził jej tajny ślub z Kevinem Mglejem. Mimo że oficjalnie Roxie nie potwierdziła tego, że zmieniła stan cywilny, to raczej nie ma wątpliwości, że wyszła za mąż. Świadczyć o tym może m.in. zmiana nazwiska (na Węgiel-Mglej) i obrączka, która pojawiła się na jej palcu. Spora zadyma zrobiła się z też wokół alimentów, które Kevin Mglej płaci na swoje dziecko z poprzedniego związku. Zamieszanie rykoszetem uderzyło także w samą Roksanę Węgiel. Mimo to ta zdecydowała się spełnić swoją obietnicę, którą złożyła przez 7. odcinkiem najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Piosenkarka zapowiedziała, że jeśli przejdzie do kolejnego etatu (co się stało), zatańczy razem ze swoim tanecznym partnerem Michałem Kassinem na Starym Mieście w Warszawie. Wiele osób myślało, że to tylko takie gadanie. Roxie jednak dotrzymała słowa. Pojawiła się w ścisłym centrum stolicy i mimo deszczu spełniła swoją obietnice. Wszystko wyglądało nieco dziwnie. Na dodatek Roksana Węgiel nie spodziewała się, że na jej osobliwy występ przyjdą jacyś ludzie.

Roksana Węgiel nagrana w ścisłym centrum Warszawy. Dziwaczne nagranie trafiło do sieci

Pogoda była dla Roxie niestraszna. - No miałam ciężko dość, ale jestem. Dobrze was widzieć. Zatańczymy dla was - jak na pogodę przystało - coś raczej smutnego, walca wiedeńskiego z ostatniego odcinka. Dziękujemy wam za wszystkie smsy, wszystkie głosy, miłe słowa, które kierujecie do nas. Jest to naprawdę bardzo miłe. Fajnie, że jesteście. Nie sądziłam naprawdę, że ktoś tu w ogóle przyjdzie - przyznała jedna z faworytek do zwycięstwa w najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Ludzie stali jak wryci! - Nam by się nie chciało przychodzić - dodał z rozbrajającą szczerością Michał Kassin. Nagranie z dziwnym, choć bardzo pozytywnym, zachowaniem Roksany Węgiel już trafiło do sieci. Filmik wrzucił dziennikarz Bartosz Pańczyk. Warto dodać, że para Roxie-Kassin przeszła też do jeszcze następnego odcinka "Tańca z gwiazdami". Liczmy zatem na kolejne niespodzianki od młodziutkiej gwiazdy. Jedna już była. W 8. odcinku show Roksana Węgiel zatańczyła na parkiecie z Kevinem Mglejem! Co jeszcze wymyśli piosenkarka?

W naszej galerii pod quizem prezentujemy taneczny popis Roksany Węgiel z ścisłym centrum Warszawy