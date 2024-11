Roksana Węgiel ogłosiła radosną nowinę. Nadawała prosto z podróży poślubnej. "Nie mogę się doczekać"

Roksana Węgiel i jej mąż Kevin Mglej w końcu wybrali się w podróż poślubną. Małżonkowie wybrali się na wakacje na rajskie Mauritius. Oboje chętnie dzielą się w mediach społecznościowych kadrami ze wspólnego wypoczynku. Choć oboje wyglądają na szczęśliwych i zrelaksowanych, to Roxie Węgiel nie zapomina o swoich obowiązkach zawodowych. Jak na profesjonalną artystkę przystało, mimo urlopu z ukochanym na bieżąco informuje swoich fanów o planach muzycznych. I tak oto swoim ostatnim wpisem na Instagramie Roksana Węgiel ucieszyła obserwatorów. Prosto z podróży poślubnej przekazała, że już 15 listopada fani usłyszą jej nowy utwór, który stworzyła w duecie z Anastazją Maciąg.

,,Nieładnie'' Nasz manifest kobiecej siły już 15.11. Duet, na który pomysł zrodził się na kanapie o 3 w nocy (na spontanie albo wcale haha) Dwie zupełnie różne kobiety, opowiadające tą samą historię, bo chyba każda z nas przeszła przez złamane serce… Najważniejsze, by się podnieść i ze zdwojoną siłą ruszać naprzód, o tym dla was zaśpiewamy. My nie możemy się doczekać!!! A wy czekacie?