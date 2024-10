Roksana Węgiel nagle ogłosiła przełomową wiadomość. "Czas na duże zmiany"

Roksana Węgiel nie przestaje zaskakiwać. Jeszcze w sierpniu cała Polska żyła jej drugim ślubem z Kevinem Mglejem (pierwszy - cywilny - odbył się w pierwszej połowie 2024 roku). Szczegóły obu uroczystości do końca utrzymywane były w tajemnicy. Przed ślubem kościelnym podobno nawet zaproszeni goście do końca nie wiedzieli, gdzie odbędzie się wesele. Ostatecznie ceremonia odbyła się 24 sierpnia. Później Roksana Węgiel uchyliła rąbka tajemnicy dotyczącego ślubu. Odniosła się też do kosztów organizacji uroczystości.

Każdy, kto organizował wesele, po prostu zdaje sobie sprawę z tego, że w zależności od tego, jakie chcesz wesele, tyle musisz po prostu zapłacić. I to jest normalne. My zorganizowaliśmy wesele w przepięknej winnicy, w której się od razu zakochaliśmy

- mówiła Roxie w rozmowie w rozmowie z Genialnie.pl.

Po miodowym miesiącu trzeba jednak było wrócić do prozy życia. Roksana Węgiel jest w końcu jedną z najbardziej zapracowanych osób w polskim show-biznesie. Nie da się jednak ciągnąć zbyt wielu srok za ogon. W związku z tym piosenkarka podjęła przełomową decyzję. Dla wielu fanów będzie to smutna informacja.

Kochani! Przez ostatnie 4 lata przeżywałam piękne chwile na Vice Star Camp. Bardzo Wam dziękuję za ten wspaniały czas pełen radości, wzruszenia, muzyk, wspaniałych emocji. Dziękuję każdemu, kto uczestniczył w Campach, co roku mogłam z podziwem obserwować Wasze pasje. Te wspomnienia zostaną na zawsze. Kochani, zawsze tak cudnie mnie gościliście, że czułam się, jakbym przyjeżdżała do rodzinki na wakacje. Ogromnie doceniam wszystko, co stworzyliście. Jest to przepiękna inicjatywa dla młodych ludzi. Podziwiam Was i mocno trzymam kciuki za kolejną edycję Voice Star Music Camp