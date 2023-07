Roksana Węgiel w sukni ślubnej? Co za dekolt!

Szczera do bólu!

Obok Ewy Drzyzgi była gwiazdą "Rozmów w toku" Psycholożka schudła 70 kg! Co za efekty!

Kreacja z głębokim dekoltem to ostatnio znak rozpoznawczy Roksany Węgiel. Na eksponowanie biustu piosenkarka odważyła się już na tegorocznym festiwalu w Opolu, na Orange Warsaw Festival i urodzinach K MAG. Jest także twarzą marki bieliźnianej. Można byłoby się zastanowić, czy tak odważny strój pasuje na premierę filmu dla dzieci? W końcu na pokazie pojawiła się prezenterka Małgorzata Tomaszewska z synem, pogodynka Milena Rostkowska-Galant z córką, czy Eliza Gwiazda z młodszą z córek.

Przypomnijmy, że Roksana Węgiel jest zaręczona z twórcą muzycznym, Kevinem Mglejem, który ma już 3-letniego syna Williama, z byłą partnerką, aktorką Malwiną Dubowską (25 l.). Para też była ze sobą zaręczona. Czy z piosenkarką będzie inaczej i dojdzie do rychłego ślubu. Roxie na premierze wyglądała jakby miała na sobie białą suknię ślubną. Czyżby były to przymiarki do uroczystości?

Tak zaczynała Roksana Węgiel. O TAKIEJ karierze marzy wiele osób! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.