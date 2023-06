Roksana Węgiel tym razem przegięła z odważnym strojem?! Ohydne słowa mężczyzn

Co on wyprawia?!

Odważnie kreacje "Roxie". Roksana Węgiel znów zaskakuje

Roksana Węgiel miała ostatnio w swoim życiu bardzo emocjonujący okres. Najpierw zaręczyła się ze swoim chłopakiem Kevinem Mglejem, potem uchyliła rąbka tajemnicy dotyczącej jej ślubu. W czerwcu piosenkarka wystąpiła na festiwalu w Opolu. Występ Roksany Węgiel odbił się szerokim echem, nie tylko za względu na walory muzyczne, lecz także z powodu jej odważnych - dla wielu nawet szokująco odważnych - kreacji. Popularna "Roxie" zresztą już od jakiegoś czas lubi eksperymentować z ubiorem. Jej ostatnia stylizacja jednak nawet tych, którzy uważnie śledzą profil młodej artystki, zaskoczyła. Odzew na ogół jest pozytywny, ale pojawiły się też ohydne komentarze ze strony mężczyzn. Część absolutnie nie nadaje się do cytowania.

Roksana Węgiel o swojej zmianie: "Zadziała się naturalnie"

Jednak nawet osoby życzliwe Roksanie Węgiel niepokoją się kolejnymi jej metamorfozami. Popularna "Roxie" jednak zdaje się nimi nie przejmować. - Zaczynałam w wieku 12 lat, teraz mam 18. Na przestrzeni tych wszystkich lat zmieniałam się i to jest naturalne, że każdy człowiek się zmienia, a najbardziej w tym przedziale wiekowym. Ta zmiana zadziała się u mnie naturalnie, więc nigdy nie miałam ciśnienia, żeby wyglądać na starszą. To po prostu tak się zadziało. Wiadomo, że są różne komentarze – przychylne i te mniej przychylne. Żyję w zgodzie sama ze sobą, więc jak komuś się to nie podoba, to trudno - stwierdziła w rozmowie z "Faktem" Roksana Węgiel.

