Roksana Węgiel zagra w kontrowersyjnym formacie. Komentuje ataki w szkołach

Roksana Węgiel w show "Eksperyment: Odsiadka 2". Wokalistka zaskoczyła fanów

Format telewizyjny "Eksperyment: Odsiadka" opiera się na umieszczaniu celebrytek związanych z muzyką czy internetem w prawdziwym zakładzie karnym. Premiera kolejnego sezonu z udziałem Roksany Węgiel-Mglej, Marty Linkiewicz oraz Danuty Martyniuk odbędzie się 28 października na antenie Canal+. W wywiadzie udzielonym Radiu Eska piosenkarka przyznała, że jej udział w projekcie bez wątpienia wywoła ogromne zdziwienie wśród słuchaczy. Zaznaczyła jednak, że zależało jej na poznaniu więźniarek od czysto ludzkiej strony. Wokalistka wyjaśniła też powody zaangażowania się w ten niecodzienny projekt.

- To był mój cel w tym programie: żeby nie oceniać człowieka przez pryzmat tego, co zrobił, tego jak się zachował. Często to też jest analogia trochę do show-biznesu, bo często też oceniamy ludzi przez to, jak raz coś powiedzą, raz się w jakiś sposób potrafią zachować, to później już taka łatka zostaje przy danej osobie. No ale to wiadomo, to jest na inną skalę, nie można tego porównywać - wyjaśniła.

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Roksana Węgiel komentuje ataki w szkołach i ostrzega przed więzieniem

Młoda artystka podkreśliła następnie, że wzbudzające kontrowersje formaty telewizyjne niosą za sobą również cenny walor edukacyjny i ostrzegawczy. Zwróciła uwagę na bieżące wydarzenia w placówkach oświatowych, które dowodzą, że nastolatkowie w ogóle nie znają brutalnych realiów życia za kratami. Piosenkarka wierzy, że seans takiego projektu zmusi wielu młodych ludzi do głębokiej refleksji, zanim dokonają oni czynów, których będą potem gorzko żałować.

- W dzisiejszych czasach, przy tym, co się dzieje w kontekście sytuacji, które miały miejsce niedawno w szkołach, to uważam, że ten program jest bardzo ważny, żeby uświadamiać młodych ludzi, że nie warto trafić za kraty. I ja uważam po tym programie szczerze, nigdy bym nie chciała na poważnie trafić do więzienia. Ja tam poznałam wspaniałe kobiety, które pod maską taką bardzo agresywną kryją bardzo wrażliwe swoje oblicze. Ale szczerze: nie polecam nikomu więzienia i zastanówcie się dwa razy, co wy robicie ze swoim życiem. I to... taki jest właściwie przekaz tego programu - skwitowała.

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