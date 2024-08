"Rolnik..." nie znalazł w niej żony, ale za to Ilona znalazła męża! Nie było białej sukni. Mamy zdjęcia!

Co za wiadomości!

Ilona była wielką gwiazdą 7. edycji programu "Rolnik szuka żony". Wielu widzów życzyło jej szczęścia i stawiali na to, że Maciej Kazak to właśnie ją wybierze na damę swojego serca. Niestety, w telewizji nic z tego nie wyszło, ale wygląda na to, że Ilona nie płacze po niedoszłym małżonku. Właśnie stanęła na ślubnym kobiercu i zaszokowała wszystkich swoją suknią!

Znalazła miłość poza "Rolnikiem..."

Ilona Tryba z "Rolnik szuka żony" znalazła wielką miłość poza telewizyjnym show. Jej zdjęcia z ukochanym mężem i narzeczonym możesz zobaczyć w naszej galerii zdjęć. Ilona zaskoczyła wszystkich swoim wyglądem.

Z reguły panny młode występują w najważniejszym dniu swojego życia zakładają piękne, białe suknie ślubne. Ale Ilona z "Rolnika..." w bieli miała tylko upięty fikuśnie na długich włosach welon oraz narzutkę na ramiona. Długa suknia, z mocnym wycięciem z przodu i koronkowym gorsetem była w kolorze "brudnego różu"! W tym samym kolorze były szpilki z cienkich paseczków na nogach panny młodej.

Fani oniemieli na widok sukni panny młodej

Fani i przyjaciele Ilony z "Rolnik szuka żony" oniemieli z zachwytu na widok jej zdjęć ze ślubu.

- Przed Wami całe życie, niech będzie piękne ❤️. Śliczna suknia 🥰

- Pięknie❤️ Zawsze tak❤️

- Wszystkiego najlepszego na Nowej Drodze Życia przede wszystkim dużo miłości, zdrówka i wytrwałości dbajcie o siebie nawzajem 🫶 wszystkiego co najpiękniejsze kochani

- Gratulacje wielkie. Dużo zdrówka, miłości i zrozumienia 😍😍

- Pięknie ❤️

Ilona z "Rolnik szuka żony" długo trzymała informację o swoim ślubie w tajemnicy. Na swoim instagramowym profilu gwiazdy hitowego show dopiero teraz pojawiły się zdjęcia państwa młodych. Dopiero dopiski w kolejnych postach zdradziły prawdziwą datę ślubu Ilony: 8.06.2024.

