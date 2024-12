"Rolnik szuka żony". Niepokojące wieści od Agnieszki z 10. edycji show. Jej hotel i restauracja zostały zamknięte

W programie "Rolnik szuka żony" Agnieszka Kwiatkowska przyznała, że dotychczas stawiała na rozwój swojego gospodarstwa. Prowadziła świetnie prosperująca hodowle koni, a także szkółkę jeździecką oraz usytuowany na terenie stadniny hotel z elegancką restauracją. Nic dziwnego, że kobieta zawsze miała w co włożyć ręce. Do momentu udziału w show TVP to praca była sensem jej życia. Przyznała jednak, że w czasie pandemii zaczęła jej doskwierać samotność. Zatęskniła za bliskością i ciepłem rodzinnym. Aby zrealizować to marzenie, chciała znaleźć mężczyznę "z uporządkowanym życiem zawodowym, poczuciem humoru, dystansem do siebie i cierpliwością do niej". Nie znalazła w programie idealnego kandydata, za to zyskała wielu fanów.

Biznesy Agnieszki z "Rolnika" robiły wrażenie: stadnina, szkółka, hotel, restauracja

Podczas emisji "Rolnik szuka żony" Agnieszka była oceniana jako osoba wymagająca i stanowcza, co spotkało się z mieszanymi reakcjami. Niektórzy doceniali jej pewność siebie, inni zarzucali jej krytyczne podejście do kandydatów, co wywołało falę negatywnych komentarzy w mediach społecznościowych. Agnieszka nie ukrywała, że woli bezpośredniość i konkretne działania, a romantyczne gesty nie były w jej stylu, co czasem budziło kontrowersje wśród widzów programu. Mimo tego przedsiębiorcza rolniczka zdobyła grono sympatyków dzięki, a jej przemiana wizerunkowa po programie, m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych, została ciepło przyjęta przez obserwatorów. Wciąż aktywnie działała w swoich biznesach i pozostawała przykładem kobiety, która odważnie podąża własną drogą.

Hotel i restauracja Trzy Podkowy zostały zamknięte

Tym bardziej niepokojące są informacje, jakie pojawiły się na stronie internetowej i w mediach społecznościowych hotelu i restauracji "Trzy podkowy". Okazuje się, że oba obiekty zostały zamknięte z dniem 1 października 2024 roku.

W związku ze zmianą profilu działalności firmy informujemy, że od dnia 1.10.2024 Hotel i Restauracja Trzy Podkowy będą nieczynne. Dziękujemy wszystkim Gościom za wspólnie spędzone chwile i możliwość dzielenia się z Wami smakiem i pasją tego miejsca. Mamy nadzieję, że będziemy częścią Waszych miłych wspomnień

- czytamy na stronie obiektu. Sądząc z popularności właścicielki można się było spodziewać raczej najazdu gości, niż problemów z obłożeniem. A może przedsiębiorcza Agnieszka postanowiła skupić się tylko na rozwoju stadniny.