"Rolnik szuka żony". Dariusz nie wytrzymał! Mówi wprost o hejcie. Z jego ust padły mocne słowa

Wciąż nie milkną echa finału "Rolnik Szuka żony". W finałowym odcinku 10. edycji programu doszło do potężnej awantury między Dariuszem Machałowskim (27 l.) a Nicolą Gawrońską (22 l.). Okazuje się, że inna z jego kandydatek, Natalia dostała od niego SMS-a, w którym żałował wyboru Nicoli. To była szokująca informacja dla kandydatki, emocje były tak wielkie, że ta nie wytrzymała i z jej oczu poleciały łzy. 27-letni rolnik stwierdził, że "nie poczuł nic więcej", gdyż była ona "zbyt dziecinna" i "nie potrafiła donieść do stołu herbaty". Zakończył z Nicolą relację przez SMS-a. Teraz rolnik postanowił zabrać głos w tej sprawie!

"Rolnik szuka żony". Dariusz nie wytrzymał i skierował mocne słowa do internautów!

Rolnik przez kilka dni nie był obecny w sieci, aż w końcu w środowy wieczór 13 opublikował na Instagramie oświadczenie, w którym nie gryzł się w język.

- Witam wszystkich odbiorców programu „Rolnik szuka żony”. W ostatnim czasie sporo pojawia się nieprzychylnych komentarzy dotyczących mojej osoby, Artura i Waldka. Chciałbym wam powiedzieć, że wasze zachowanie jest dalekie od poprawnego i nie macie naprawdę jakichkolwiek podstaw do takiej krytyki i hejtu, jaki wylewacie na nas. Z uwagi na to, że jest to program rozrywkowy, zostały wybrane tylko najciekawsze dla widza momenty, który szuka zwrotów akcji i sensacji. Proszę mi uwierzyć, że to, co zostało pokazane w waszych odbiornikach, jest to zaledwie procent tego, co było nagrane i co przeżyliśmy wspólnie z ekipą produkcyjną. W wielu momentach naprawdę wyglądało to dużo inaczej, niż zostało pokazane – napisał na Instagramie.

