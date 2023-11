"Rolnik szuka żony". Ludzie nie mają litości dla Kuby! Ania nie wie, co robi? Wyciekły tajne informacje

Ostatni odcinek dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" przyniósł nam między innymi odpowiedź na pytanie, którego kandydata wybierze Ania? Kobieta zdecydowała, a jej wybrankiem okazał się Kuba. Uczestniczka hitu TVP przyznała jednak wprost, że żaden z kandydatów nie wzbudził u niej na razie większych emocji. Mimo tego, postanowiła, że da szansę Kubie. W mediach społecznościowych od razu wylała się na nią za to fala krytyki. Ludzie nie mieli litości dla Kuby, pisząc, że miesiąc przed zgłoszeniem do programu mężczyzna był zaręczony, jest też ojcem trójki dzieci, więc ma sporo w życiu prywatnym jeszcze do przepracowania, zanim wejdzie w kolejny związek. Tak przynajmniej uważali internauci, którzy podkreślali, że Ania "nie wie, co robi". Tymczasem do sieci nagle wypłynęły tajne informacje, które mogą zmienić cały sposób postrzegania tej sytuacji.

Okazuje się, że Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" spotykają się także po programie! Tak twierdzą świadkowie, którzy widują parę regularnie w lokalu należącym do mężczyzny. Wygląda więc na to, że Ania naprawdę postanowiła dać Kubie szansę, a on stara się jej pokazać, że było warto. Niektórzy fani są bardziej litościwi dla pary i stanęli nieco w ich obronie.

- Kurcze, wiecie co, spotykam się z takim Anglikiem z pracy. Wszyscy mówią, że to "dziwoląg", a ja taka "zaje*ista". Tyle że ja widzę w nim to, czego oni nie widzą. Jest piękny, cudownym człowiekiem. Może Ania widzi więcej w Jakubie niż my? Mam również koleżankę, która ma trójkę dzieci i każde z innym. Pierwsza córka z miłości, facet ją zdradził i zostawił. Druga córka z kolejnym partnerem. Zostawiła go, bo znęcał się nad pierwszą córką psychicznie po jakimś czasie. Poznała trzeciego mężczyznę. Po pięciu latach zdecydowała się z nim na dziecko. On kochał ją i jej córki, niestety pokonał go nałóg alkoholowy. Nie oceniajmy - napisała jedna z kobiet w komentarzu pod profilem "Rolnik szuka żony".

A Wy, jak myślicie? Czy związek Ani i Kuby z "Rolnika..." ma szansę na przetrwanie? Trzymamy kciuki.

