"Rolnik szuka żony". Odmieniona Agnieszka zachwyciła fanów. Porównali ją do gwiazdy "M jak miłość"

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe fotki

Agnieszka Kwiatkowska to kobieta pewna siebie, przedsiębiorcza i wiedząca, czego chce. Zaradna przedsiębiorczyni, która poza hodowlą koni, prowadzi także szkółkę jeździecką oraz hotel i restaurację. Jedyne, czego brakowało jej w życiu, to druga połówka. Zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by dać sobie szanse na nowe uczucie. Jednak wśród zaproszonych kandydatów, nie znalazła tego właściwego. Gdy utwierdziła się w przekonaniu, że żaden z mężczyzn, którzy przyjechali na gospodarstwo, nie jest tym wyjątkowym, nie zwodziła ich. Odesłała ich do domów, a sama wróciła do swojej codzienności. Po finałowym odcinku rozeszły się pogłoski, że uczestniczka miłosnego show jest zakochana. Jak dotąd nie pokazała się jeszcze z nikim. Regularnie kontaktuje się jednak z fanami, których dzięki show TVP ma naprawdę duże grono. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 44 tys. osób. Ostatnio pokazała się im w wyjątkowej odsłonie.

Agnieszka Kwiatkowska jak Ilona Janyst

Agnieszka relacjonuje na Instagramie wyjątkowe momenty ze swojego życia, pokazuje ukochane konie oraz jedynego mężczyznę, który obecnie rządzi jej sercem - czyli ukochanego pieska Stefana. Często wrzuca fotki z podroży, prezentuje także ciekawe stylizacje. Rolniczka ma zdecydowanie smykałkę do mody i potrafi wyeksponować swoje atuty. W niedawnym poście pokazała efekty współpracy z makijażystką i trzeba przyznać, były one powalające. Agnieszka wyglądała jak gwiazda filmowa w wyrazistym, ale jednocześnie eleganckim makijażu. Jedna z obserwujących porównała ją do Ilony Janyst, aktorki znanej z roli Anety w "M jak miłość". Uwagę obserwujących zwróciła także wyjątkowa stylizacja Agnieszki. Na tę okazję wybrała kwiecistą bluzkę w kolorach czerwieni i różu, z głębokim dekoltem i drapowaną falbanką. Jak wyglądała? Sami oceńcie.

Tak randkowali uczestnicy Rolnik szuka żony. Tylko jedna para przetrwała!