Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski wciąż bez rozwodu! Kiedy koniec przepychanek? Jest prawdopodobna data

Idealne życie? Nie do końca. Gąsiorowska i Żurawski w końcu się rozstali

To miała być miłość na całe życie, ale rzeczywistość nie okazała się taka różowa. Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski przez lata uchodzili za jedną z najbardziej zgodnych par w polskim show-biznesie. Piękni, zdolni, zakochani - razem wychowywali dzieci i wspierali się w karierach. Niestety, za zamkniętymi drzwiami ich idealny świat powoli się rozpadał.

Pierwsze sygnały kryzysu pojawiły się już w 2022 roku, gdy media zaczęły donosić o rozstaniu aktorów. Choć wszyscy mieli nadzieję, że to tylko chwilowy kryzys, prawda okazała się brutalna. Później pojawiały się sprzeczne informacje o próbach ratowania związku, a nawet o drugiej szansie, którą para miała sobie dać. Jednak finał tej historii był nieunikniony.

Gąsiorowska na początku 2024 r. wyznała w rozmowie z Na Temat:

Nasza historia skończyła się dawno temu. Przez długi czas milczeliśmy na ten temat. Nie chcieliśmy publicznie poruszać naszych prywatnych spraw. (...) Już bardzo długo nie jesteśmy razem. Tak, rozwodzimy się.

Rozwód był nieunikniony. Wszystko przez chorobę alkoholową aktora

To właśnie Gąsiorowska miała podjąć ostateczną decyzję i złożyć papiery rozwodowe. Co ważne, małżonkowie postanowili rozstać się w zgodzie, bez publicznego prania brudów i bez orzekania o winie. Mimo to nie dało się ukryć, że w tle pojawiały się poważne problemy.

Zobacz także: Roma Gąsiorowska o rozwodzie z Michałem Żurawskim. Alkohol głównym powodem rozstania?

Aktorka w szczerych wyznaniach przyznała, że jednym z głównych powodów rozpadu małżeństwa był alkohol. Choć Żurawski w przeszłości walczył z uzależnieniem i mógł liczyć na wsparcie żony, problem miał powracać, kładąc się cieniem na ich relacji.

Masz rodzinę, jesteś odpowiedzialny za dzieci, jest alkohol. Ten temat był i jest problemem. Wtedy podejmuje się kolejne kroki, żeby sobie poradzić. A jeśli jesteś rodziną alkoholika, to też masz do wykonania ogromną pracę. Musisz działać razem z osobą, która ma coś do przerobienia. Samemu coś przerobić. Wykonywaliśmy tę pracę wszyscy razem. I dalej ją wykonujemy - opowiadała gwiazda.

Kiedy rozwód?

Dziś wszystko jest już jasne - para od dawna nie jest razem, a rozwód powoli staje się faktem. Ostatnia rozprawa odbyła się w listopadzie zeszłego roku, a, według Faktu, kolejną zaplanowano na koniec marca 2026 r. Być może to właśnie wtedy małżeństwo Gąsiorowskiej i Żurawskiego oficjalnie przestanie istnieć.

Zobacz także: Roma Gąsiorowska rozwodzi się z mężem. Tak pokazała się na rozprawie!

Zobacz więcej zdjęć. Piotr Kędzierski ma znaną ukochaną, ale ją ukrywa! To Agata Biernat, miss Polonia 2017

Zniknął po cichym rozwodzie z Chylińską. Tak dziś wygląda były mąż gwiazdy

