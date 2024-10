Doda zabrała głos po rozstaniu z Dariuszem Pachutem. "Długo na to czekałam"

"Taniec z Gwiazdami" to program, który nie tylko w Polsce wzbudza ogromne emocje. Na świecie są odpowiedniki tego show. Między innymi wersja brytyjska - "Strictly Come Dancing". Jedną z tanecznych trenerek jest piękna Jowita Przystal. Mało kto zdawał sobie sprawę z tego, że co działo się na planie show z jej udziałem.

Romans w "Tańcu z Gwiazdami"? Tego nikt się nie spodziewał

Jowita Przystal przez wiele lat była taneczną partnerką Michaela Danilczuka. Na jaw wyszło, że Przystał i Danilczuk przez dziesięć lat byli nie tylko parą na parkiecie, ale również w prywatnym życiu. Ich uczucie nie przetrwało próby czasu.

Jowita w tym roku kolejny raz została trenerką w popularnym progranie. Jej partnerem tanecznym jest gwiazdor - Pete Wicks. Według brytyjskich mediów Wicksa i Przystal połączyło uczucie.

"Pete jest totalnie zauroczony Jowitą. Uważa, że jest niesamowita pod każdym względem. Uczucie jest wzajemne i ich relacja się rozwija. Za kulisami są nierozłączni, zachowują się jak zakochana para" - powiedział informator "The Mail on Sunday".

Największe romanse w "Tańcu z Gwiazdami

Stacja Polsat emituje właśnie 15. edycję show "Tańca z Gwiazdami". Sprawdźcie, kto na przestrzeni lat w naszej polskiej edycji wdał się w romans z tancerzem. Par jest naprawdę sporo.

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek - jeden z najgłośniejszych romansów w historii "Tańca z Gwiazdami". Relacja narodziła się na parkiecie drugiej edycji show między Cichopek i Hakielem. Niestety relacja nie przetrwała próby czasu.

Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak - uczucie, jakie połączyło Małgorzatę i Rafała rozgrzało publiczność do czerwoności. Na parkiecie wyglądali jak piękna para, jednak oficjalnie dementowali pojawiające się w mediach plotki na temat bliższej relacji.

Klaudia Halejcio i Tomasz Barański - Halejcio spotkała Barańskiego w 2014 r.=oku podczas pracy w "Tańcu z Gwiazdami". Między aktorką a tancerzem od razu było widać chemię.

Spędzaliśmy ze sobą długie godziny podczas prób, przeżywaliśmy skrajnie różne emocje. To nas do siebie zbliżyło. Parą oficjalnie zostaliśmy dopiero po finale - powiedziała w wywiadzie dla "Gali" Halejcio.

Rafał Mroczek i Aneta Piotrowska - wygrali Kryształową Kulę, a także uczucie. Para początkowo nie afiszowała się ze swoim uczuciem. Jednak po jakimś czasie potwierdzili, że są w związku. Ich relacja nie przetrwała próby czasu.

