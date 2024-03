Ronnie Ferrari łączy siły z Albertem RCB!

„Wyjechali” to tech-house'owy numer Ronniego i Alberta. Ronnie zdradził, że utwór opowiada o ich ostatniej imprezie, która odbyła się, gdy rodzice wreszcie wyjechali z chaty. „Cała historia to właściwie wymówka, żeby zorganizować gęstą domówkę pod Warszawą, na której nakręciliśmy też kawałek klipu. Nasza współpraca w studiu, wyglądała jak ta na planie - same dobre wibracje i czysta zabawa. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy możemy się z Wami podzielić naszymi muzycznymi eksperymentami - nawet jeśli będziemy musieli bawić się do nich sami! Stay tuned, bo mamy jeszcze sporo w zanadrzu!”

Ronnie Ferrari to muzyk, wokalista oraz kompozytor muzyki współczesnej. Tworzy pełne aranżacje z wykorzystaniem syntez stworzonych przez niego samego – można więc nazwać to inżynierią dźwięku. Twórca takich hitów jak „Origami” czy „Szubienica”.

Albert RCB, czyli prawdziwie Albert Markiewicz, to nie tylko kompozytor, ale prawdziwy magik dźwięków, producent muzyczny i realizator mix+master, który potrafi zamienić szum w muzykę, a melodię w czyste audio-czarowanie. Albert RCB nie boi się wyzwań, dlatego też współpracował z elitą polskiej sceny muzycznej. Jego magiczne dłonie dotykały utworów takich artystów jak Roxie Węgiel, Tribbs, Kubańczyk, Smolasty, Viki Gabor i wielu innych, których nazwiska brzmią jak ścieżka dźwiękowa imprezy na chmurze dźwiękowej.