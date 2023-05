Ronnie Ferrari zaskakuje nowym singlem!

Ten utwór to bardzo osobisty projekt, który ma na celu wyrazić niezadowolenie artysty i ciężar, którego doświadczył. Z jednej strony singiel zawiera momenty ciszy i lekkości, a z drugiej strony mocne kontrasty i mocne brzmienia, które podkreślają jego emocjonalną treść.

Nowy utwór jest dla Ronniego Ferrari szczególnie wyjątkowy: „Jestem przekonany, że singiel "Chmury" wyróżnia się na tle innych moich utworów, ponieważ został stworzony całkowicie od serca. Nie brzmi jak The Weeknd czy innych słynnych artystów, ale wierzę, że udało mi się stworzyć coś unikalnego i szczególnego. Zrobiłem wszystko co potrafiłem na ten moment. Mam nadzieję, że ta kompozycja przemówi do słuchaczy i pozwoli im poczuć te same emocje, które chciałem wyrazić w tym utworze.”

Ronnie Ferrari to muzyk, wokalista oraz kompozytor muzyki współczesnej. Opracowuje pełne aranżacje z wykorzystaniem syntez stworzonych przez niego samego – można więc nazwać to inżynierią dźwięku. Twórca takich hitów jak „Origami” czy „Szubienica”.

Zobacz teledysk i posłuchaj piosenki "Chmury" Ronniego Ferrari