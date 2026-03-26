Rosalía odwołała koncert już w trakcie występu. Zmagała się z ogromnym bólem

Dramatyczne chwile podczas koncertu Rosalíi we Włoszech

W ramach trasy koncertowej Lux Tour wokalistka pojawiła się we włoskim Mediolanie, jednak w pewnym momencie musiała całkowicie zrezygnować z dalszego śpiewania. Katalońska piosenkarka początkowo starała się ignorować złe samopoczucie i dawać z siebie wszystko, ale ostatecznie poważne problemy zdrowotne wzięły górę nad determinacją. Stojąc przed tłumem fanów, gwiazda wyznała, że odczuwa niezwykle silny ból i ze sporymi emocjami poinformowała o konieczności natychmiastowego przerwania wydarzenia. Zrozpaczona artystka bardzo przeżywała fakt, że musi rozczarować osoby, które nabyły wejściówki na jej muzyczne widowisko i przyszły usłyszeć ją na żywo.

Rosalía przeprosiła fanów

Piosenkarka nie ukrywała przed zgromadzonymi fanami, że jej stan fizyczny w tamtym krytycznym momencie był po prostu bardzo zły. Gwiazda szczerze przyznała przed tysiącami widzów zgromadzonych w obiekcie, że z powodu ogromnego dyskomfortu fizycznego nie jest w stanie w żaden sposób dokończyć zaplanowanego występu.

Próbowałam zagrać ten koncert od samego początku, mimo że byłam chora. Mam dość poważne zatrucie pokarmowe i starałam się dotrwać do końca, ale czuję się bardzo źle. Wymiotowałam za kulisami i naprawdę chcę dać wam najlepsze show. Mogę spróbować kontynuować, ale w pewnym momencie mogę być zmuszona się zatrzymać... Jestem bardzo chora i naprawdę się staram, dam z siebie wszystko, ale jeśli będziemy musieli przerwać, może to być konieczne, jeśli fizycznie nie dam rady kontynuować. Bardzo mnie boli - mówiła Rosalía na scenie w Mediolanie.

Czy kolejne występy Rosalíi w ramach trasy Lux Tour są zagrożone?

Nagłe przerwanie włoskiego widowiska natychmiast wywołało falę spekulacji na temat przyszłości obecnej, bardzo oczekiwanej trasy koncertowej. Do tej pory artystka zdążyła zaprezentować swój materiał na zaledwie pięciu scenach, odwiedzając kolejno Francję, Szwajcarię oraz Włochy. Zgodnie z oficjalnym harmonogramem, kolejne punkty na koncertowej mapie to niezwykle istotne występy w ojczyźnie piosenkarki, gdzie zaplanowano dokładnie po cztery duże wydarzenia w Madrycie i Barcelonie. Obecnie organizatorzy nie wydali jeszcze żadnych komunikatów o ewentualnym odwołaniu tych hiszpańskich show, a miłośnicy twórczości artystki mocno trzymają kciuki za jej błyskawiczną rekonwalescencję i powrót do pełni sił.