Roksana Węgiel i Kevin Mglej są jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Producent muzyczny jest starszy od Roxie o 8 lat. Pomimo wielu kontrowersji spowodowanych sporą różnią wieku między zakochanymi oraz tym, że mężczyzna ma dziecko z poprzedniego związku, ich relacja zdaje się być bardzo silna.

Związek Roxie z Kevinem Mglejem budzi wiele emocji

Roksana Węgiel poznała swojego narzeczonego podczas tworzenia płyty 13+5. Po niecałym roku zostali parą, co zaskoczyło fanów. Roxie i Kevin usłyszeli na temat swojego związku wiele gorzkich słów. Mimo wszystko Roksana potwierdziła, że między nimi jest dobrze, a ona nie dałaby się przez kogoś skrzywdzić.

Jak doskonale wiecie, Roksana Węgiel i Kevin Mglej niedawno się zaręczyli. Fani z niecierpliwością czekają na wieści o planowanym ślubie. Dlatego Węgiel ma DOŚĆ ciągłych plotek na temat jej narzeczonego. Wokalistka odczuwa to, że jej partner jest odbierany przez opinię publiczną jako "ten zły", a ona wie że rzeczywistość jest inna. W rozmowie z "Pomponikiem" dała do zrozumienia, że bardzo ją to irytuje. - Źle się z tym czuję. Nie mamy na to wpływu (...) ale ja wiem, że to nie jest prawda, dlatego nawet nie chcę tego tłumaczyć... - powiedziała w rozmowie Węgiel.

Zwykle powściągliwa na temat swojego życia miłosnego Roxie w ostatnim czasie dość często wypowiadała się na temat relacji z Kevinem Mglejem. W przytoczonej powyżej rozmowie, piosenkarka uspokoiła fanów, że gdyby działo się coś złego to nie tkwiłaby w takiej relacji.

- Od początku, ludzie mieli problem z naszymi związkiem. Pewnie dla wielu nadal mam 12 lat (...) A jednak mam swój rozum, uczucia i uwierz mi, nie pozwoliłabym się krzywdzić - zadeklarowała się Węgiel, cytuje Jastrzabpost.pl.