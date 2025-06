Roxie Węgiel nie kryje żalu! Poszło o Marylę Rodowicz

Roksana Węgiel, znana z wyjątkowego głosu i szybkiego rozwoju kariery, nie ukrywa, że współpraca z Marylą Rodowicz była dla niej spełnieniem marzeń. Legendarna wokalistka zaprosiła młodą artystkę do nagrania odświeżonej wersji utworu "Damą być". Piosenka zyskała nowe życie i uznanie fanów obu pokoleń. Niestety, tegoroczny festiwal w Opolu odbył się bez udziału Maryli Rodowicz, co wzbudziło wiele emocji!

Nowa wersja przeboju "Damą być", w której Maryla Rodowicz i Roxie Węgiel połączyły siły, została entuzjastycznie przyjęta przez fanów. Wspólne występy, m.in. podczas finału "Tańca z Gwiazdami" oraz na koncercie sylwestrowym, pokazały niezwykłą chemię sceniczną między artystkami.

Dla wielu osób zaskoczeniem była nieobecność Maryli na Festiwalu w Opolu – wydarzeniu, z którym była związana przez dekady. W rozmowie z Eską Roxie nie kryła zawodu!

No, niefajnie, przykro mi... Maryla jest postacią, która na naszej polskiej scenie dokonała, mam wrażenie, diametralnych zmian i pokazała tę muzykę z zupełnie innej strony. Nie wiem, co tam się zadziało, nie mi to oceniać, ale zawsze jak Maryla występuje na koncertach i ja też mam okazję wystąpić, to jest to przemiłe doświadczenie. Ona jest przekochaną osobą - powiedziała w wywiadzie dla ESKA.pl.