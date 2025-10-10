Roxie Węgiel wraca do "Tańca z Gwiazdami"! Szok, w jakiej roli ją zobaczymy

Wielkie emocje, błysk świateł i taniec w rytmie największych hitów, tak zapowiada się najnowszy odcinek jubileuszowej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Produkcja Polsatu świętuje w tym roku 20-lecie i nie zwalnia tempa z atrakcjami. Po występie Beaty Kozidrak, która pojawiła się w roli jurorki i inspiracji uczestników, przyszedł czas na kolejną niespodziankę. Na scenie pojawi się Roxie Węgiel, jedna z najpopularniejszych młodych artystek w Polsce.

Roxie Węgiel ponownie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"

Widzowie z pewnością pamiętają jej spektakularne występy sprzed kilku edycji. Wówczas Roxie, tańcząc w duecie z Michałem Kassinem, oczarowała jurorów i widzów, zajmując drugie miejsce w finale programu. Jej energia, urok i perfekcyjna praca nad każdym krokiem sprawiły, że stała się jedną z najbardziej zapamiętanych uczestniczek. Teraz jednak artystka powraca nie po Kryształową Kulę, lecz po to, by swoim głosem dodać blasku jubileuszowemu odcinkowi.

Roxie Węgiel to dziś jedna z największych gwiazd młodego pokolenia. Zwyciężczyni Eurowizji Junior ma na koncie dwa albumy, miliony wyświetleń w serwisach streamingowych i masę wiernych fanów. Każdy jej występ to połączenie profesjonalizmu i naturalnego wdzięku, a jej wokal potrafi poruszyć nawet najbardziej wymagających słuchaczy. Nic więc dziwnego, że producenci programu postanowili zaprosić ją do jubileuszowego odcinka, który ma być ukłonem w stronę zarówno dawnych, jak i nowych widzów "Tańca z Gwiazdami".

Twórcy show od lat starają się, by w każdym sezonie pojawiały się niespodzianki. W poprzednim odcinku jurorką specjalną była Beata Kozidrak, której przeboje stały się tłem do tanecznych choreografii uczestników. Teraz przyszedł czas na reprezentantkę młodszego pokolenia polskiej muzyki. W mediach społecznościowych programu pojawiła się zapowiedź.

Jubileuszowa edycja @tanieczgwiazdami trwa w najlepsze, a my mamy dla Was kolejną niespodziankę. Już w niedzielę na naszym parkiecie... zaśpiewa dla Was Roxie! Ahhh, co to będzie za powrót?! - czytamy w mediach społecznościowych.

