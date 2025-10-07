Wzruszające tańce i rodzinne sekrety! Ten odcinek "Tańca z Gwiazdami" przejdzie do historii!

2025-10-07 11:54

Już w nadchodzącą niedzielę widzowie zobaczą wyjątkowy odcinek rodzinny "Tańca z Gwiazdami". To moment, kiedy uczestnicy wyruszają poza standardową rywalizację i wprowadzają na parkiet swoich bliskich, aby wspólnie zatańczyć, pokazać emocje i opowiedzieć historie rodzinne. Dzięki temu format staje się nie tylko show tanecznym, ale również osobistym doświadczeniem pełnym wzruszeń czy niespodzianek.

Odcinki rodzinne to zawsze punkt kulminacyjny sezonu, nie tylko przez taneczne układy, ale przez historie, emocje i więzi, które wychodzą na wierzch. Widzowie zobaczą zupełnie inną stronę gwiazd, ich uczucia wobec bliskich, presję, radość i wzruszenia. To też okazja, by pokazać, że taniec to coś więcej niż choreografie, czasem to także spotkanie dwóch światów: show-biznesu i codziennego życia.

"Taniec z Gwiazdami": kto z kim zatańczy w odcinku rodzinnym?

Maurycy Popiel i Sara Janicka 

Maurycy Popiel zatańczy ze swoją ukochaną mamą.

Będę tańczył z moją mamą. Ona odgrywa bardzo ważną rolę w moim życiu. Bardzo jej za wszystko dziękuję i myślę, że to, że mogłem zaprosić ją do odcinka rodzinnego i zatańczyć z nią przed wszystkimi telewidzami, to będzie dla niej "dziękuję" powiedziane z mojej strony poprzez taniec - wyznał Maurycy w rozmowie z Party.

Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński

Maja Bohosiewicz na parkiet "Tańca z Gwiazdami" zaprosiła córkę.

Obiecałam tej dziewuszce - pisała jakiś czas temu w mediach społecznościowych.

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko

Wiktoria Gorodecka zatańczy ze swoim bratem w "Tańcu z Gwiazdami". Na pytanie "Super Expressu", czy ich taniec będzie spokojniejszy niż poprzedni, Kuroczko nie zostawił wątpliwości.

Nie. Nie ma szans. Będzie z nami tańczył brat Wiktorii, Konstanty, więc jestem bardzo ciekawy teraz jak będziemy mieć dwóch reprezentantów rodziny Gorodeckaja i jak z tego wybrnę, mam nadzieję, że przeżyję, dwa pierwsze odcinki zginąłem, no to zobaczymy - mówi nam Kamil. 

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin

Barbara Bursztynowicz do odcinka rodzinnego zaprosiła swojego ukochanego męża.

Zobaczymy mojego męża. Mam nadzieję, że Michał troszkę nauczy go kroków - powiedziała "Super Expressowi" Basia.

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska

Marcin Rogacewicz zatańczy z mamą w odcinku rodzinnym "Tańca z Gwiazdami". Na pytanie, czy trudno było namówić mamę na wzięcie udziału w show, Rogacewicz odpowiedział krótki.

Nie (...) jak byłem mały, pamiętam, że jak u nas z domu były różnego rodzaju imprezy, to pamiętam, że tańczyła z wujkiem Zbyszkiem, pamiętam, że bardzo dużo... - wyjawił "Super Expressowi".

Aleksander Sikora i Daria Syta

Aleksander Sikora do rodzinnego odcinka zaprosił piękną Ewelinę.

Mikołaj Bagiński i Magda Tarnowska

Mikołaj "Bagi" Bagiński do rodzinnego odcinka zaprosił swoją siostrę - Matyldę. 

Już Matysi powiedziałem, że Matysia słuchaj, my ciśniemy, bo jeżeli uda nam się przejść dalej - podkreślając, że jeżeli nam się uda przejść dalej - to przyjdę i powiem, że w piątym odcinku na "Tańca z Gwiazdami" chciałbym zatańczyć z Matysią. To na pewno będzie moja pierwsza rekomendacja - mówił Bagi w RMF FM.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

Katarzyna Zillmann zatańczy ze swoją ukochaną.

Tomasz Karolak i Izabela Skierska

W nadchodzącym odcinku rodzinnym programu "Taniec z Gwiazdami" Tomasz Karolak zatańczy ze swoją córką Leną.

