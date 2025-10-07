Wzruszające tańce i rodzinne sekrety! Ten odcinek "Tańca z Gwiazdami" przejdzie do historii!

Odcinki rodzinne to zawsze punkt kulminacyjny sezonu, nie tylko przez taneczne układy, ale przez historie, emocje i więzi, które wychodzą na wierzch. Widzowie zobaczą zupełnie inną stronę gwiazd, ich uczucia wobec bliskich, presję, radość i wzruszenia. To też okazja, by pokazać, że taniec to coś więcej niż choreografie, czasem to także spotkanie dwóch światów: show-biznesu i codziennego życia.

"Taniec z Gwiazdami": kto z kim zatańczy w odcinku rodzinnym?

Maurycy Popiel i Sara Janicka

Maurycy Popiel zatańczy ze swoją ukochaną mamą.

Będę tańczył z moją mamą. Ona odgrywa bardzo ważną rolę w moim życiu. Bardzo jej za wszystko dziękuję i myślę, że to, że mogłem zaprosić ją do odcinka rodzinnego i zatańczyć z nią przed wszystkimi telewidzami, to będzie dla niej "dziękuję" powiedziane z mojej strony poprzez taniec - wyznał Maurycy w rozmowie z Party.

Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński

Maja Bohosiewicz na parkiet "Tańca z Gwiazdami" zaprosiła córkę.

Obiecałam tej dziewuszce - pisała jakiś czas temu w mediach społecznościowych.

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko

Wiktoria Gorodecka zatańczy ze swoim bratem w "Tańcu z Gwiazdami". Na pytanie "Super Expressu", czy ich taniec będzie spokojniejszy niż poprzedni, Kuroczko nie zostawił wątpliwości.

Nie. Nie ma szans. Będzie z nami tańczył brat Wiktorii, Konstanty, więc jestem bardzo ciekawy teraz jak będziemy mieć dwóch reprezentantów rodziny Gorodeckaja i jak z tego wybrnę, mam nadzieję, że przeżyję, dwa pierwsze odcinki zginąłem, no to zobaczymy - mówi nam Kamil.

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin

Barbara Bursztynowicz do odcinka rodzinnego zaprosiła swojego ukochanego męża.

Zobaczymy mojego męża. Mam nadzieję, że Michał troszkę nauczy go kroków - powiedziała "Super Expressowi" Basia.

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska

Marcin Rogacewicz zatańczy z mamą w odcinku rodzinnym "Tańca z Gwiazdami". Na pytanie, czy trudno było namówić mamę na wzięcie udziału w show, Rogacewicz odpowiedział krótki.

Nie (...) jak byłem mały, pamiętam, że jak u nas z domu były różnego rodzaju imprezy, to pamiętam, że tańczyła z wujkiem Zbyszkiem, pamiętam, że bardzo dużo... - wyjawił "Super Expressowi".

Aleksander Sikora i Daria Syta

Aleksander Sikora do rodzinnego odcinka zaprosił piękną Ewelinę.

Mikołaj Bagiński i Magda Tarnowska

Mikołaj "Bagi" Bagiński do rodzinnego odcinka zaprosił swoją siostrę - Matyldę.

Już Matysi powiedziałem, że Matysia słuchaj, my ciśniemy, bo jeżeli uda nam się przejść dalej - podkreślając, że jeżeli nam się uda przejść dalej - to przyjdę i powiem, że w piątym odcinku na "Tańca z Gwiazdami" chciałbym zatańczyć z Matysią. To na pewno będzie moja pierwsza rekomendacja - mówił Bagi w RMF FM.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

Katarzyna Zillmann zatańczy ze swoją ukochaną.

Tomasz Karolak i Izabela Skierska

W nadchodzącym odcinku rodzinnym programu "Taniec z Gwiazdami" Tomasz Karolak zatańczy ze swoją córką Leną.

