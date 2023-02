i Autor: AKPA/Podlewski Roxie Węgiel

Roxie Węgiel wyleciała z programu TVP! Wiemy, kto ją zastąpi

Wielkie zmiany w programie "You Can Dance. Nowa generacja". Jak dowiedział się "Super Express", z programem ostatecznie żegna się Roxie Węgiel (18 l.), która w pierwszym sezonie wspierała młodych tancerzy za kulisami. Nastolatka miała nie sprawdzić się w roli prowadzącej, co sama zresztą zauważyła i kręciła nosem zaraz po zakończeniu poprzedniej edycji. Wiadomo już, kto ją zastąpi.