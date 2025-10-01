Rozenek na Sri Lance, a w Polsce wielkie święto. Majdan nie żałował na prezent

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat dzieli życie między obowiązki zawodowe a rodzinę. Matka trójki dzieci, dwójki synów z poprzedniego małżeństwa i pięcioletniego Henryka z obecnym mężem, Radosławem Majdanem, wciąż podkreśla, że dom jest jej największym szczęściem. Tym razem jednak wyjątkowy moment w życiu najmłodszego syna zastał ją w pracy – podczas nagrań "Królowej przetrwania" na Sri Lance.

Henio Majdan stracił pierwszy ząb, Radzio jako wróżka zębuszka

W Polsce, pod jej nieobecność, Radosław Majdan odegrał rolę czujnego taty i… wróżki zębuszki. Kiedy Henio stracił swój pierwszy ząb, były piłkarz nie krył wzruszenia. Zadzwonił do żony, by dzielić z nią tę chwilę, a następnie przygotował dla syna prezent, o którym marzy wiele dzieci. Mały chłopiec dostał od taty samochód na akumulator – prezent, który sprawił mu ogromną radość. Majdan podzielił się filmikiem z tego rodzinnego wydarzenia w mediach społecznościowych.

Kiedy Twojemu dziecku wypada pierwszy ząbek, a Ty się wzruszasz, dzwonisz do żony na koniec świata i traktujesz to, jak niezapomniane rodzinne święto. "Wróżka zębuszka" była czujna

– napisał.

Internauci: „Na komunię dostanie dom, jak nic”

Internauci zareagowali błyskawicznie, ale opinie mocno się podzieliły. Część fanów była poruszona ciepłą relacją ojca i syna. „Piękna relacja, zawsze wzruszają mnie wasze filmiki”, „Piękna niespodzianka!” – komentowali. Nie zabrakło jednak głosów krytycznych, które wskazywały, że prezent jest przesadzony jak na taką okazję. „A ja się zastanawiałam, czy 20 zł to nie za dużo na taką okazję”, pisała jedna z obserwatorek. Ktoś inny ironizował: „Na komunię dostanie dom, jak nic”.

Bez względu na różnice zdań, nagranie Majdana szybko zyskało ogromną popularność. Jedni widzieli w nim przykład wzruszającego ojcostwa, inni – przejaw celebryckiego przepychu. Bo jeśli wróżka zębuszka zaczyna od samochodu, to ciekawe, czy za drugi ząb dorzuci kierowcę.