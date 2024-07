Roznerski pokazał się z maleństwem! "Chyba przymierzasz, czy ci pasuje"

jkk 12:49 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Mikołaj Roznerski, gwiazdor "M jak miłość" od momentu rozstania z Adrianą Kalską nie chwali się nowym związkiem. Aktor jest już ojcem 13-letniego syna Antoniego, którego wychowuje naprzemiennie z Martą Juras. W sieci co rusz pojawiają się plotki na temat nowej relacji romantycznej Roznerskiego i planów założenia rodziny. No to teraz będzie powód, zobacz w naszej galerii zdjęć.