Rozrywający serce post Sylwii Peretti. Mówi o pierwszych świętach bez syna. "Po 24 latach, nie ma już u mnie świąt"

To wiele tłumaczy

Sylwia Peretti nadal nie może dojść do siebie po ogromnej stracie. W połowie lipca w tragicznym wypadku na ulicach Krakowa zginął jej syn Patryk. Razem z nim zginęło trzech innych młodych mężczyzn. Była bohaterka programu "Królowe życia" zdecydowała się ostatnio na wzruszające wyznanie i refleksję. Tegoroczne święta Bożego Narodzenia były bowiem pierwszymi bez jej jedynego syna Patryka. Jak się okazuje, świąteczny okres był niej wyjątkowo trudny.

Sylwia Peretti o pierwszych świętach bez syna! "Wegetacja, pustka i koszmarne wyjałowienie z uczuć"

Święta Bożego Narodzenia nie były dla Sylwii Peretti szczęśliwym czasem. Tegoroczna "gwiazdka" była pierwszą od śmierci jej syna, z którym wiązała ją niepowtarzalna i wyjątkowa więź. Ich ciepłe relacje mogliśmy oglądać m.in. w programie "Królowe życia". Z okazji świąt gwiazda TTV zdobyła się na osobiste i wzruszające wyznanie. Dodała archiwalne zdjęcie, na którym jest jej syn Patryk w stroju św. Mikołaja, a ona w stroju anioła. Opis tego zdjęcia rozrywa wręcz serce.

- Kiedy patrzę na to zdjęcie, uświadamiam sobie, że zamieniliśmy się rolami i wrzeszczę po cichu z niemocy. Teraz to ja będę Mikołajem, a ty moim aniołem, synek... Po 24 latach, nie ma już u mnie świąt "na Kevina", z tysiącem lampek, radością, śmiechem i prezentami. W ogóle ich ich nie ma... Jest za to wegetacja, pustka i koszmarne wyjałowienie z uczuć - napisała pod postem na Instagramie.

Podziękowała również innym mamom, które straciły syna i na co dzień są dla niej wielkim wsparciem.

- Dziękuję wszystkim mamom o jednym skrzydle, które mają ze mną kontakt. Dziękuję, że uczycie mnie, jak teraz żyć, że dzielicie się ze mną ogromem tragedii, które także was dotknęły. Nie ma dnia, godziny, chwili, bym o tobie nie myślała, synek.. Amour de ma vie, pamiętaj - zakończyła.

