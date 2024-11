Rozstanie Agaty i Irka w "Rolnik szuka żony". "Nie jest jeszcze tą osobą"

W 10. odcinku "Rolnik szuka żony" doszło do poruszającego rozstania. Irek, wybranek Agaty, podjął decyzję o wyjeździe z jej gospodarstwa. Choć atmosfera była przyjazna, widzowie nie mogli nie zauważyć żalu w słowach rolniczki.

— Wolałabym, żebyś został, tym bardziej, że nie ma Huberta (syna rolniczki – przyp. red.), to by mi pomógł. To jego decyzja. Musi wracać. (...) Mówi, że musi — powiedziała Agata podczas pożegnania.