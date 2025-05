Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem, gdy Jacek Kopczyński – znany między innymi z roli w serialu "M jak miłość" – przebywał w budynku Sejmu jako gość. Oficjalnie zaproszenie miało pochodzić od posła Daniela Milewskiego, jednak z informacji Onetu wynika, że wprowadzenia gości podjął się były parlamentarzysta PiS, Zbigniew Girzyński. To on miał poprosić Milewskiego o pomoc w uzyskaniu wejścia dla Kopczyńskiego i towarzyszącej mu osoby. Według relacji posłów aktor miał zaatakować ich bez żadnego ostrzeżenia.

Zobacz też: Kim jest Jacek Kopczyński? Aktor, lektor i głos Lamberta z Wiedźmina. Ma dziecko ze znaną wokalistką

Według relacji posła Mateckiego, do zdarzenia doszło około godziny 22:00 w barze hotelu sejmowego, gdzie przebywał wraz z innymi politykami. Aktor miał podejść i wykrzykiwać obraźliwe hasła pod adresem byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Rzucił się na mnie, złapał mnie za szyję. Poseł Ciecióra wstał i dostał w twarz od niego – mówił rozemocjonowany poseł. - Chciał zaatakować posła Mateckiego, a ja byłem najbliżej i przyjąłem te uderzenia. Nic mi się nie stało, dostałem w twarz i szyję – opowiada "Super Expressowi" poseł Krzysztof Ciecióra.

Są zarzuty dla aktora Jacka Kopczyńskiego w sprawie bójki z posłami PiS

Z relacji wynika, że Kopczyński pociągnął posła Mateckiego za krawat i uderzył Cieciórę. Interweniowała Straż Marszałkowska, a później policja. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na komisariat. Jak podał Jakub Pacyniak z warszawskiej Komendy Rejonowej Policji Śródmieście, złożono dwa zawiadomienia dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa.

Mężczyzna złożył wyjaśnienia, materiały sprawy są w dalszym ciągu analizowane. Policjanci wykonali szereg czynności w tej sprawie. W dniu dzisiejszym przyjęliśmy dwa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Mówimy tutaj o przyjęciu zawiadomienia od dwóch parlamentarzystw - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Eski Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Jacek Kopczyński złożył już wyjaśnienia, a wszystkie materiały dowodowe są analizowane przez prokuraturę. Aktorowi przedstawiono dwa zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych – za co, zgodnie z Kodeksem karnym, grozi do trzech lat więzienia.

Do całej sytuacji odniósł się także marszałek Sejmu, Szymon Hołownia. Jak zaznaczył, według wstępnych ustaleń z raportu Straży Marszałkowskiej, w zdarzeniu uczestniczyli jedynie posłowie PiS oraz ich zaproszeni goście. Marszałek skrytykował także powtarzające się w ostatnim czasie incydenty z udziałem polityków tej partii. Śledztwo trwa. Ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie Jacka Kopczyńskiego będą zależeć od oceny dowodów przez prokuraturę oraz sąd.

Redakcja "Super Expressu" skontaktowała się z prawniczką Jacka Kopczyńskiego, która potwierdziła, że aktor został zatrzymany. Dodała, że zarówno wizerunek, jak i nazwisko aktora pozostają jawne. Na tę chwilę nie może podać więcej informacji. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.

Zobacz też: Poseł oskarża gwiazdora "M jak miłość" o napaść. Prawniczka aktora wydała oświadczenie

Jacek Kopczyński odezwał się po bójce w Sejmie

W środę wieczorem pełnomocnik aktora Jacka Kopczyńskiego adwokat Ada Biniewicz-Paprocka przekazała mediom nowe oświadczenie. Jak możemy przeczytać na portalu pudelek.pl, kobieta wyjawiła, że jej klient nie przyznaje się do winy.

Pan Jacek Kopczyński nie przyznał się do winy. Złożył obszerne wyjaśnienia w tej sprawie, opisując rzeczywisty przebieg wydarzeń. W jego imieniu wskazuję, że mój mocodawca jest niewinny (...) W ocenie obrony przedstawione mojemu mocodawcy są zarzuty całkowicie pozbawione podstaw. Złożone przez niego wyjaśnienia i reszta zgromadzonego materiału dowodowego będą podlegały dalszej weryfikacji przez policję. Mój mocodawca wskazuje, że każda z wersji wydarzeń przedstawiona w mediach (różniących się od siebie) mija się z prawdą (...) Pan Jacek Kopczyński stanowczo zaprzecza, aby wczoraj doszło do jakiegokolwiek pobicia przez niego któregokolwiek z posłów - czytamy.

Aktor Jacek Kopczyński również zabrał głos. Podkreślił, że nie przyznaje się do winy.

We wtorek, korzystając z uprzejmości przyjaciela, miałem możliwość po raz pierwszy w życiu zwiedzić Sejm RP. Bardzo miła wycieczka zakończyła się kolacją w restauracji (...) Zarówno w trakcie zwiedzania, jak i podczas krótkiego spotkania po jego zakończeniu fotografowałem się i miło rozmawiałem z wieloma osobami, w tym parlamentarzystami różnych opcji, i innymi gośćmi. Owszem, spożywałem alkohol wraz z parlamentarzystami różnych opcji, i innymi gośćmi. W pewnym momencie doszło do burzliwej wymiany zdań pomiędzy osobami zgromadzonymi w sejmowej restauracji, w tym również pomiędzy mną a posłem Mateckim, co wywołało w konsekwencji zbiorową szarpaninę (...) Stanowczo zaprzeczam jednak, żebym uderzył czy naruszył nietykalność cielesną któregokolwiek z parlamentarzystów (...) Każda z wersji przedstawiona przez Pana Posła Mateckiego w mediach społecznościowych i tradycyjnych (różniących się od siebie) nie ma nic wspólnego z rzeczywistym przebiegiem wczorajszych zdarzeń - czytamy

Zobacz naszą galerię: Jacek Kopczyński i Patrycja Markowska wydawali się tworzyć zgraną parę. Po 15 latach doszło do rozstania

Sonda Interesujesz się polityką? Tak Nie Wystarczy, że wiem co się dzieje

Patrycja Markowska kiedyś i dziś. Tak zmieniła się piosenkarka od hitu "Świat się pomylił" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.