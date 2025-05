Poseł oskarża gwiazdora "M jak miłość" o napaść. Prawniczka aktora wydała oświadczenie

Kolejna gwiazda żegna się z "The Voice"! To dopiero początek wielkiej rewolucji w programie

Żadne tam "tato" czy "ojcze". Padniesz z wrażenia, gdy dowiesz się, jak syn Kurzajewskiego zwraca się do ojca!

Doszło do zatrzymania

George Wendt nie żyje! Miał 76 lat. Znany aktor w żałobie! Z Wendtem łączyły go więzy krwi

Dariusz Matecki został zaatakowany przez aktora "M jak miłość"

Dariusz Matecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, w środę rano opublikował na platformie X wpis, w którym poinformował, że został pobity. Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w barze Hotelu Poselskiego.

Polityk w towarzystwie partyjnych kolegów udał się tam na posiłek. W pewnym momencie do ich stolika podszedł obcy mężczyzna. Miał on zwrócić się do posła w sposób bardzo agresywny, a po ostrej wymianie zdań, rzucić się na Mateckiego i jego kolegę.

W pewnym momencie ten aktor podszedł do naszego stolika, bardzo źle wyraził się o Zbigniewie Ziobrze i rzucił się na mnie, złapał mnie za szyję. Poseł Ciecióra wstał i dostał w twarz od niego - relacjonował poseł w rozmowie z "Super Expressem".

Poseł twierdzi, że napastnikiem jest aktor znany m.in. z serialu "M jak miłość", który od dawna atakuje PiS. Według nieoficjalnych informacji "Super Expressu", chodzi o Jacka Kopczyńskiego.

Zobacz również: Dziecięcy gwiazdor został aresztowany. Usłyszał zarzuty. Teraz kaja się i przeprasza

Jacek Kopczyński zatrzymany. Prawniczka aktora komentuje

Aktor rzeczywiście przebywał wczoraj w sejmowym budynku. Wrzucił na swój Instagram zdjęcie z galerii Sali Posiedzeń Sejmu. Do sejmowego baru miał przyjść na zaproszenie jednego z byłych posłów.

Jacek Kopczyński został zatrzymany przez Straż Marszałkowską, a następnie oddany w ręce policji. Dariusz Matecki w swojej relacji zaznaczył, że poprosił o przebadanie go alkomatem. Jak podkreślił, wynik wyniósł 0,0. Pod wpływem alkoholu miał być za to jego napastnik, co potwierdziła policja.

Przy ulicy Senackiej doszło do naruszenia nietykalności cielesnej dwóch posłów. W związku z tą sytuacją policjanci zatrzymali 54-letniego mężczyznę, który nie jest posłem. Miał on około promila alkoholu w organizmie. Na chwilę obecną jest on w dyspozycji policji - poinformował w rozmowie z "SE" młodszy aspirant Jakub Pacyniak.

Redakcja "Super Expressu" skontaktowała się z prawniczką Jacka Kopczyńskiego, która potwierdziła, że aktor został zatrzymany. Obecnie czekają na dalsze czynności śledczych, w tym ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia. Dodała, że zarówno wizerunek, jak i nazwisko aktora pozostają jawne. Na tę chwilę nie może podać więcej informacji.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście. Aktor może usłyszeć zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo nawet pozbawienia wolności do 3 lat.

Dariusz Matecki powiedział "SE", że podejmie dalsze kroki prawne. "Dziś będę na Wilczej na policji w całej sprawie" – zapowiedział poseł.

Zobacz również: Gwiazdor kultowego serialu został aresztowany. Prowadził pod wpływem alkoholu

Quiz wiedzy o „M jak miłość” dla zaawansowanych Pytanie 1 z 17 Na rozgrzewkę pytanie o słynnych bliźniaków. Który z nich jest starszy? Piotrek - urodził się kilka minut przed Pawłem Paweł - urodził się kilka minut przed Piotrkiem Następne pytanie

2025_05_21_EXPRESS BIEDRZYCKIEJ_WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.