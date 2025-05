Aktor "M jak miłość" zaatakował polityka?! "Uderzył mnie i drugiego posła PiS"

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Dariusz Matecki, opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym opisał szokujący incydent, do którego doszło około godziny 22, w barze Hotelu Poselskiego. Przebywał tam w towarzystwie innych parlamentarzystów. W pewnym momencie został zaatakowany przez pewnego mężczyznę.

Uderzył mnie, a potem drugiego posła PiS. Zabrała go Straż Marszałkowska, a następnie policja. Straciłem niemal dwie godziny - napisał Matecki na portalu X.

Według posła napastnikiem miał być aktor znany m.in. z serialu "M jak miłość". Poseł stwierdził, że od dawna "atakuje PiS" w mediach społecznościowych. "Jak widać po jego profilu, ideologicznie sprofilowany, wielokrotnie atakował PiS" - dodał.

Według nieoficjalnych informacji zdobytych przez dziennikarzy "Super Expressu", chodzi o aktora Jacka K. Mężczyzna rzeczywiście przebywał wtedy w budynku. Został zaproszony przez innego posła PiS. Na Instagramie aktora znalazła się nawet relacja z wizyty w sejmie.

Dariusz Matecki w "Super Expressie" opisał kulisy zdarzenia.

W pewnym momencie ten aktor podszedł do naszego stolika, bardzo źle wyraził się o Zbigniewie Ziobrze i rzucił się na mnie, złapał mnie za szyję. Poseł Ciecióra wstał i dostał w twarz od niego - stwierdził.

Komenda Stołeczna Policji w rozmowie z "Super Expressem" potwierdziła, że doszło do napaści. Sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście.

Przy ulicy Senackiej doszło do naruszenia nietykalności cielesnej dwóch posłów. W związku z tą sytuacją policjanci zatrzymali 54-letniego mężczyznę, który nie jest posłem. Miał on około promila alkoholu w organizmie. Na chwilę obecną jest on w dyspozycji policji. Będą prowadzone z nim dalsze czynności, jak również o tym fakcie poinformowaliśmy prokuraturę rejonową Warszawa Śródmieście - poinformował młodszy aspirant Jakub Pacyniak.