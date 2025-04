Haley Joel Osment został aresztowany i usłyszał zarzuty

We wtorek 8 kwietnia Haley Joel Osment został zatrzymany przez policję. 37-letni aktor przebywał wtedy kalifornijskim ośrodku narciarskim Mammoth Lakes. Mężczyzna zachowywał się w sposób nieodpowiedni i był pod wpływem substancji odurzających. Gdy bez odpowiedniego sprzętu próbował dostać się na wyciąg, interweniowali pracownicy ośrodka. Próbowali oni uspokoić Osmenta i poprosili go, by odsunął się na bok. Według informacji portalu TMZ, nie zareagował on pozytywnie na ich prośby - doszło do szarpaniny.

Na miejsce została wezwana policja. Funkcjonariusze podejrzewali, że ma przy sobie niedozwolone substancje. Haley Joel Osment podczas zatrzymania zaczął zachowywać się agresywnie. Aktor wyzywał policjantów, rzucał antysemickie hasła. Na nagraniu z kamery policyjnej słychać jak oskarża policjantów o "atak" oraz mówi o "porwaniu przez nazistę".

Zostałem porwany przez pier***onych nazistów - wołał podczas zatrzymania.

Osment miał problem z wejściem do policyjnego samochodu. Gdy jeden z mundurowych próbował zapiąć mu pasy, aktor zaczął oskarżać go o znęcanie się. U odurzonego mężczyzny znaleziono zawiniętą w 20-dolarowy banknot substancję. Badania wykazały, że była to kokaina.

Haley Joel Osment wydał oświadczenie. "Jestem absolutnie przerażony swoim zachowaniem"

Haley został zwolniony z aresztu krótko po zatrzymaniu. Usłyszał zarzuty posiadania kokainy oraz zakłócenia porządku publicznego będąc pod wpływem alkoholu. 7 lipca ma zostać postawiony w stan oskarżenia. Chociaż oba zarzuty traktowane są jako wykroczenia, to sytuację aktora znacznie komplikuje jego przeszłość. Ma już bowiem na swoim koncie kilka przewinień. W 2006 roku rozbił po pijaku samochód. Kilka lat później wywołał aferę na lotnisk.

Kilka dni po incydencie aktor publicznie odniósł się do zarzutów. W oświadczeniu opublikowanym w serwisie New York Post stwierdził, że jest "absolutnie przerażony swoim zachowaniem".

Jestem absolutnie przerażony swoim zachowaniem. Gdybym wiedział, że użyłem tak haniebnego języka w trakcie zamroczenia, zareagowałbym wcześniej - przyznał.

Stwierdził przy tym, że po wydarzeniach ostatnich miesięcy jest w złym stanie psychicznym. Aktor stracił dom w pożarze, który w styczniu doprowadził do ogromnych zniszczeń w hrabstwie Los Angeles. Haley Joel Osment wyznał, że od wielu miesięcy jest w bardzo złym stanie psychicznym. Niedawno w wyniku pożaru stracił dom, a wraz z nim cały dobytek.

Ostatnie kilka miesięcy związane stratą dobytku i przesiedleniem złamało mnie i sprowadziło do bardzo niskiego stanu emocjonalnego. Ale to nie jest wymówka dla używania tego obrzydliwego słowa. Z całego serca przepraszam absolutnie wszystkich, których zabolały moje słowa. To, co wyszło z moich ust, to bezsensowne bzdury – zawiodłem społeczność żydowską i to mnie zdewastowało. Nie proszę nikogo o wybaczenie, ale obiecuję odpokutować za mój straszny błąd - zakończył aktor.

