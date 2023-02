Richardson wróci do Zamachowskiego?! Nie rozwodzą się! Zaczęła go wychwalać

A to zaskoczenie!

Bestsellery Empiku 2022 za nami. Maria Sadowska i Doda otrzymały nagrodę za film "Dziewczyny z Dubaju", choć - rzecz jasna - nie tylko one znalazły się wśród osób wyróżnionych. Afera z udziałem Sadowskiej przyćmiła jednak cały wieczór. O tym huczy od rana cały internet! Chodzi o wypowiedź piosenkarki, która oburzyła nie tylko internautów, ale - jak się okazuje - również osoby obecne na gali. Dawid Ogrodnik, wielokrotnie nagradzany aktor filmowy i teatralny, publicznie skrytykował Sadowską po jej słowach, które wypowiedziała podczas odbierania nagrody. Celna uwaga nie umknęła widowni, która zareagowała brawami na reakcję Ogrodnika. O co poszło? Trzeba przyznać, że faktycznie wyszło niefortunnie. Poznajcie szczegóły.

Sadowska palnęła tak, że Ogrodnik aż nie wytrzymał. Ostro skrytykował ją na wizji! Afera na Bestsellerach Empiku

Maria Sadowska była w tak dużych emocjach, że chyba nie do końca przemyślała to, co chciała powiedzieć po odebraniu nagrody na Bestsellerach Empiku 2022 za "Dziewczyny z Dubaju". Palnęła bowiem tak, że na sali nastąpiła konsternacja.

"O kobietach się zawsze mówiło: niech robią filmy, ale takie, małe, skromne, na dwóch aktorów, festiwalowe kino. Tymczasem okazuje się, że jednak mamy szanse zdobyć box officy też, i zrobić wysokie budżety. Dlatego chciałam powiedzieć, że kobiety potrafią i kobiety potrafią być solidarne, dlatego też zaprosiłem tutaj Dodę, która jest producentką i z którą razem zrobiłyśmy ten film", stwierdziła Maria Sadowska, mówiąc do mikrofonu ze sceny.

Tuż po niej głos zabrał Dawid Ogrodnik, który najwyraźniej nie wytrzymał i postanowił skomentować wywód Sadowskiej.

"Ja tylko chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że kobiety robiły już filmy wysokobudżetowe, chyba niejaka Agnieszka Holland, Ania Kazejak, która tutaj siedzi... Ale z jednym mogę się zgodzić: na pewno nie w tak dyskryminujący rolę kobiety sposób", powiedział aktor Dawid Ogrodnik, czym wywołał falę oklasków.

Myślicie, że Sadowska ustosunkuje się do tej sytuacji? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie.

GIGACHAD Dawid Ogrodnik gasi jak kiepa Marię Sadowską (reżyserkę Dziewczyn z Dubaju) [ZOBACZ JAK]#BestselleryEmpiku pic.twitter.com/qFzLDtL0fq— Aleksy Leśniak (@Kajzer_Milloy) February 7, 2023