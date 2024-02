"Sami swoi. Początek" mieli być hitem. Pierwsze recenzje nie pozostawiają złudzeń

Kto to będzie?

"The Traitors. Zdrajcy" to najbardziej tajemniczy show tej wiosny. Wędzikowska zdradza pierwsze szczegóły. "Kiedy zobaczyłam teaser, zamarłam!"

Gdy w latach 80. pojawiał się nowy odcinek, ulice pustoszały! "Niewolnica Isaura" wraca do telewizji. Skąd wziął się fenomen brazylijskiego Kopciuszka?

Ohydne plotki o Izabeli Trojanowskiej. Co za plugastwo!

Na ten film czekano od lat. Dla wielu to jednak szarganie ze świętością i mierzenie się z legendą Władysława Hańczy i Wacława Kowalskiego, czyli słynnych odtwórców Kargula i Pawlaka. Właśnie tego najbardziej obawiała się pani Jola, widzka programu "Niezapomniani. Cmentarne historie", która opiekuje się grobem Władysława Hańczy na Starych Powązkach w Warszawie mimo że, mieszka w odległym Gdańsku. Ostatnio posprzątała także grób jego syna Władysława juniora (+34 l.), któremu jeszcze niedawno groziła likwidacja, gdyż od 1986 roku nie był opłacany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Pani Jola z Rodziny "Samych swoich" była na uroczystej premierze filmu w Warszawie i podzieliła się z nami swoją recenzją.

- Film był ciężki, gdyż na końcu widzieliśmy bohaterów jak zostają wywiezieni bydlęcymi wagonami. Zapamiętałam szczególnie epizodyczny wątek, w którym Marek Włodarczyk zagrał postać bezwzględnego Niemca, który chciał spalić całą wieś. Jednak największe, wręcz niesamowite wrażenie wywarł na mnie Adam Bobik, filmowy młody Pawlak. Wtopił się w rolę, ma niesamowity potencjał. Adam Bobik wszedł praktycznie w buty Wacława Kowalskiego - powiedziała nam pani Jola. Rola Kargula, którą grał Karol Dziuba już tak bardzo nie przypadła jej do gustu. Zachęca jednak wszystkich by wyrobili swoje zdanie i poszli do kina.

Według recenzji portalu naEkranie.pl problemem filmu "Sami Swoi. Początek" jest wprowadzanie pewnych wątków, które nie są podejmowane w oryginalnej trylogii. Choćby to, że Pawlak nie jest w stanie sobie wybaczyć, że żyje u boku kobiety, której nigdy tak naprawdę nie kochał. A ta, do której pałał ogromnym uczuciem (i to ze wzajemnością), ostatecznie wyszła za Kargula - czytamy.

Przypomnijmy, że "Sami swoi początek" to ekranizacja opowiadania Adama Mularczyka, scenarzysty trylogii filmów Sylwestra Chęcińskiego. Scenariusz według "Każdy żyje jak umie" z 2011 roku nie jest jednak wierną kopią książki. Artur Żmijewski w Kanale Zero przyznał, że wówczas film musiałby trwać 250-300 minut. Finalnie trwa niespełna dwie godziny.

Jak dobrze pamiętasz film "Sami swoi"? Kto powiedział te słowa? Kargul czy Pawlak? Pytanie 1 z 10 Kto powiedział te słowa? "Już jak mają nas mordować, to razem!" Kargul Pawlak Dalej