Sanah powraca na PGE Narodowy ze spektakularnym finałem. Znamy datę i szczegóły sprzedaży biletów

Po niezwykłym sukcesie dwóch wyprzedanych występów na stołecznym obiekcie w 2025 roku, sanah wyruszyła na podbój innych polskich stadionów. Obecnie fani artystki poznali termin zwieńczenia tej imponującej trasy. Wielkie zakończenie odbędzie się ponownie na PGE Narodowym w Warszawie. Wokalistka, wyrażając ogromną wdzięczność za niesłabnące zainteresowanie jej występowi, zapowiada to wydarzenie jako wyjątkowe święto muzyki.

Sanah zagra wielki finał na PGE Narodowym

10 kwietnia piosenkarka opublikowała w mediach społecznościowych informację o planowanym Koncercie Finałowym powered by Douglas na PGE Narodowym. Podobnie jak podczas wcześniejszych warszawskich widowisk, na scenie nie zabraknie wyjątkowych gości specjalnych. Co więcej, oficjalna zapowiedź sugeruje, że uczestnicy usłyszą materiały zapowiadające kolejne muzyczne przedsięwzięcia artystki.

"Moi kochani Sanahowicze, co tu rzec…? Wracamy na PGE NARODOWY, czwarty raz! Będzie to wielki finał trasy po stadionach. Jestem w szoku i ogromnej wdzięczności i wcale nie bajdurzę! To nie tylko koncert, to dla mnie prawdziwe święto. Razem piszemy stadionowy poemat. Może przy okazji podzielę się z Wami czymś nowym hihi haha tak!! Dziękuję Wam z całego serca - widzimy się pod stadionowym niebem!!!"

Kiedy sanah zagra na PGE Narodowym? Data i sprzedaż biletów

Zastanawiasz się, kiedy zaplanowano ten wyjątkowy występ? Finałowy koncert sanah na warszawskim PGE Narodowym odbędzie się w piątek, 4 września 2026 roku. Wielkie widowisko podsumowujące stadionową trasę rozpocznie się o godzinie 20:00.

Jak wygląda kwestia zakupu wejściówek? Pierwszeństwo będą miały osoby posiadające kartę Douglas, dla których przewidziano dwudniową przedsprzedaż. Po tym czasie ruszy dystrybucja otwarta, choć na ten moment ceny biletów nie zostały jeszcze ujawnione. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram:

przedsprzedaż dla użytkowników karty Douglas: start w środę 15 kwietnia o godzinie 12:00, potrwa do piątku 17 kwietnia do godziny 11:45;

sprzedaż ogólnodostępna: start w piątek 17 kwietnia o godzinie 12:00 i potrwa do wyprzedania wszystkich wejściówek.

