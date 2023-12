Sanah wprawiła ludzi w zdumienie! "Grzegorz Braun lubi to"

Sanah zachwyca, a Grzegorz Braun zachowuje się haniebnie

Sanah i Grzegorz Braun to postacie tak od siebie odległe, że już bardziej się chyba nie da. 26-letnia wokalistka jest uwielbiana w całej Polsce. Jej trasa koncertowa po największych obiektach w Polsce okazała się gigantycznym sukcesem, a występ na Stadionie Narodowym w Warszawie przeszedł już do historii polskiej muzyki. Widzom w pamięci zapadło także m.in. niesamowite wykonanie utworu "Jolka, Jolka pamiętasz" zaśpiewanego przez Sanah w duecie z Felicjanem Andrzejczakiem na Ergo Arenie w Sopocie. Mimo że artystka ma swoich krytyków zarzucających jej, że nie rozumie, o czym śpiewa, to jednak generalnie jest kochana w całym kraju. Tego samego na pewno nie można powiedzieć o znanym ze skrajnych poglądów Grzegorzu Braunie. Po haniebnej akcji z gaśnicą w Sejmie jego notowania jeszcze bardziej spadły.

Nawiązania do Grzegorza Brauna pod wpisem Sanah

Co ciekawe tego samego dnia, kiedy Grzegorz Braun szalał z gaśnicą w Sejmie, a potem jeszcze się kuriozalnie tłumaczył z mównicy, Sanah zamieściła na Instagramie zdjęcie z trzema palącymi się świeczkami. Internauci od razu zaczęli nawiązywać to odrażającego zachowania posła Konfederacji. - "Grzegorz Braun lubi to"; Co by nikt z gaśnicą nie wleciał; Aluzja do Brauna?; Strażak Braun już w drodze!; Uwaga na Grzegorza Brauna - drwili z haniebnego występku polityka. Wpis Sanah jednak raczej z polityką miał nie mieć wiele wspólnego. Piosenkarka dodała bowiem do zdjecia słowa: "I czeka rycerz wiek i dwa, Wśród śmierci stojąc żniwa". Fani szybko rozszyfrowali, że jest to fragment wiersza Marii Konopnickiej "Na grobie rycerz...". Czyżby była to zapowiedź nowej piosenki?

