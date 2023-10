Sanah wywołała ogromną awanturę o pizzę! Padły słowa o laboratorium

Sanah niedawno skończyła swoją niesamowitą trasę koncertową po największych obiektach w Polsce. Jej zwieńczeniem był występ na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie artystka oddała ze sceny swoje buty. Wcześniej wielkich wzruszeń widzom dostarczył koncert w Gdańsku, gdzie w duecie z niezapomnianym Felicjanem Andrzejczakiem Sanah brawurowo zaśpiewała utwór "Jolka, Jolka pamiętasz". Po koncertowych emocjach artystka postanowiła wrzucić na Instagrama wpisy, które raczej nie nawiązują zbytnio do jej muzyki. Najpierw Sanah pokazała swoje zdjęcie z... toalety, gdzie napotkała na poważne problemy, a potem wywołała potężną awanturę swoją deklaracją dotyczącą pizzy hawajskiej! Nic dziwnego, że emocje wśród fanów piosenkarki buzowały. W końcu spór o pizzę hawajską dzieli Polaków niemal równie mocno co polityka.

Sanah jednoznacznie: Pizza hawajska to najlepsza pizza na świecie

Sanah mimo to zdecydowała się wbić kij w mrowisko. - Według najnowszych badań naukowców z laboratorium sanahowego, pizza hawajska to najlepsza pizza na świecie!!!! - napisała na Instagramie, dołączając do postu swoje zdjęcie z pizzą z ananasem. Internauci błyskawicznie podzielili się na dwa obozy. "Cieszę się, że hawajska ma taką rzeczniczkę jak Ty", "No i wreszcie ktoś mówi prawdę", "Najlepsza hawajska", "Hawajska górą", "Kocham hawajską" - pisali miłośnicy pizzy z ananasem. - "Sanah, uwielbiam Cię, ale hawajska na nie", "Jak się zdejmie ananasa, to jest git", "Hawajska? O zgrozo", "Nie no Zuzia, ale że hawajska", "Nie ma szans" - ripostowali oponenci. A wy co sądzicie? Czy pizza hawajska to najlepsza pizza na świecie? Zagłosujcie w naszej sondzie, która znajduje się pod galerią zdjęć Sanah z różnych lat.

Sonda Czy pizza hawajska to najlepsza pizza najlepsza na świecie? Tak, uwielbiam ją Nie, jest ble Jest dobra, ale nie najlepsza Jest niedobra, ale są gorsze