Sanah zakazana w radiu. Zdjęto jej najnowszą piosenkę. Słuszny powód?

Sanah to jedna z najpopularniejszych obecnie polskich piosenkarek. Na jej koncerty przychodzą tłumy mimo, że ceny biletów nie należą do tanich. Każda niemal piosenka wrzucona do sieci staje się przebojem. Tak jest także z rzeczonym "Marcepanem". Artystka śpiewa w utworze m.in. o papierosach. "Marlboro palić chciał/w moim aucie" - słyszymy kilkukrotnie . Jej także wymieniona marka napoju Coca-Coli Zero.

Te słowa piosenki oburzyły redaktor naczelny Radia Elka, Arkadiusza Wojciechowskiego, który zakazał puszczania utworu w rozgłośni. - Polskie prawo zakazuje reklamowania wyrobów tytoniowych. Nawet jeśli to miała być sztuka i zamysłem autorki było po prostu zaśpiewanie o Marlboro, to jednak wciąż mamy do czynienia z przekazem niezgodnym z polskim prawem – mówi Arkadiusz Wojciechowski "Presserwisowi", odnosząc się do art. 16b. 1. Ustawy o radiofonii i telewizji. Na jego podstawie "zakazane jest nadawanie przekazu handlowego wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych, produktów imitujących wyroby tytoniowe lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu, papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych".

Co na to producent papierosów i management Sanah?

Koncern Philip Morris produkujący wyroby marki Marlboro poinformował, że nie prowadzi współpracy z Sanah, ani nie brał także udziału w tworzeniu utworu "Marcepan". - Firma działa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, w tym w zgodzie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w związku z czym nie prowadzi działań reklamowych wyrobów tytoniowych. Ponadto zgodnie z zasadami wewnętrznymi firmy nie prowadzimy również działań w postaci lokowania produktów – przekazało "Presserwisowi" biuro prasowe Philip Morris w Polsce.

Do sprawy odniosło się także Magic Records Sp. z o.o., firma odpowiedziana za management Sanah.

- Tekst piosenki jest wynikiem inwencji twórczej artystki i jest jedynie fikcją literacką. Artystka w swojej twórczości odwołuje się do życiowych doświadczeń i czerpie inspiracje z życia codziennego. We wcześniejszych utworach artystki pojawiały się nazwy własne innych podmiotów np. Netflix, TVN w utworze „Kolońska i szlugi”, KFC, Uber w utworze „To koniec”, Wars w utworze „Wars”, Audi w utworze „Audi”. W żadnym z wymienionych przypadków pojawienie się nazwy własnej w tekście utworu nie było związane z jakąkolwiek współpracą z wymienionymi podmiotami – przekazała serwisowi Ewa Piętka, senior project manager w Magic Records.

Redaktor naczelny Radia Elka nie zmieni zdania

- Obowiązkiem stacji radiowych jest dbałość o dobro słuchacza, a w tym przypadku o dobro młodych ludzi. To my możemy decydować, czy puszczamy daną piosenkę, czy nie. W takich sytuacjach jak ta powinna nam się zapalić czerwona lampka – podkreśla Wojciechowski.

