Sara James wyprowadza się od rodziny. Gwiazda szuka mieszkania w Warszawie

Sara James przeprowadza się do Warszawy

Sara James oficjalnie potwierdziła plany zamieszkania w stolicy naszego kraju. Artystka dotychczas bywała w Warszawie niezwykle często, jednak jej głównym miejscem do życia pozostawały rodzinne strony. Warto przypomnieć pochodzenie wokalistki, która wywodzi się z województwa lubuskiego. Młoda gwiazda przyszła na świat w Słubicach i właśnie tam pobierała naukę w szkole muzycznej pierwszego stopnia. Prawdziwy dom rodzinny artystki znajduje się natomiast w nieco mniejszym Ośnie Lubuskim. Wokalistka nie zamierza jednak spędzać tam najbliższych lat. Za sprawą mediów społecznościowych dowiedzieliśmy się, że byłą uczestniczkę telewizyjnych formatów „The Voice Kids”, „America's Got Talent” oraz konkursu Eurowizja Junior czeka wkrótce spora zmiana w postaci przenosin do Warszawy. Nastolatka zwróciła się niedawno do swoich internetowych obserwatorów z prośbą o życiowe wskazówki.

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Sara James rozgląda się za mieszkaniem

Pod koniec czerwca na profilu młodej piosenkarki pojawił się zwięzły komunikat potwierdzający jej warszawskie plany. Z udostępnionej wiadomości jasno wynika, że artystka wstrzymuje się na razie z zakupem własnych czterech kątów w centrum kraju. Nastolatka stawia obecnie na wynajem odpowiedniego lokum i poszukuje sprawdzonych namiarów na rzetelnego pośrednika. „Misie, szukam mieszkania do wynajęcia w Wawie. Poleci ktoś jakieś dobre biuro nieruchomości?” - czytamy w relacji udostępnionej na profilu Sary James na Instagramie.

Sara James weszła niedawno w pełnoletność

Młoda artystka przyszła na świat dziesiątego czerwca 2008 roku i w minionych tygodniach hucznie celebrowała swoje osiemnaste urodziny. Wokalistka przygotowała z tej wyjątkowej okazji ogromne i niezwykle klimatyczne przyjęcie. „I can’t believe I’m 18 yall. Mam takie poczucie jakbym czekała na ten moment od zawsze, a teraz kiedy to już się wydarzyło czuję się jakoś nierealnie. I’m so grateful for all the people I have around me. Tak cudownie było zobaczyć Was wszystkich razem, dziękuję. Jak ktoś mnie zna to wie, że od zawsze miałam fazę na wszystko co różowe i japońskie sooo obv urodzinki fully in japanese style” - napisała piosenkarka w internetowym wpisie podsumowującym wyjątkową imprezę w iście japońskim stylu.