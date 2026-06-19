Sargis z nowym albumem. Triumfator z Opola prezentuje intymną płytę

Sargis wydał pierwszy album "SARGIS"

Na nowym krążku znalazło się dziewięć oryginalnych piosenek, balansujących między popem a muzyką alternatywną, które razem tworzą głęboką i przemyślaną historię muzyczną. Według zapowiedzi, w tym projekcie każdy dźwięk ma swoje określone miejsce, a całość ma dawać odbiorcy poczucie bliskości, przypominającej szczerą rozmowę z dobrym znajomym.

Ormiańskie korzenie Sargisa słychać w jego twórczości

Muzyk przyszedł na świat w armeńskim mieście Vedi, lecz już jako dwulatek zamieszkał w Polsce, gdzie później ukończył ceniony Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Dzięki temu zyskał doskonały warsztat wokalny i kompozytorski, a słuchacze doceniają jego przyciągający głos i zdolność do snucia emocjonalnych opowieści poprzez muzykę.

Na płycie nie zabrakło popularnego utworu "Ziemia", w którym piosenkarz pokazuje się od najbardziej prawdziwej strony, potwierdzając, że podąża swoją indywidualną, bezkompromisową drogą artystyczną. To właśnie ta piosenka przyniosła mu podwójne zwycięstwo podczas opolskich PREMIER, gdzie zdobył uznanie Jury oraz statuetkę "Karolinki" od publiczności.

Wpływ pochodzenia artysty jest mocno zauważalny w muzycznym charakterze wydawnictwa, co objawia się nie tylko w autorskich numerach, ale i w specjalnym wykonaniu tradycyjnego, ormiańskiego lamentu "Dle yaman". Ten wyjątkowy utwór został zarejestrowany przy współpracy z grającym na puzonie Maciejem Prokopowiczem.

Debiutancka płyta Sargisa do kupienia w sklepach i internecie

Album "SARGIS" to projekt całkowicie niezależny, przy którym wokalista połączył siły z uznanymi postaciami rodzimego rynku muzycznego i sztuk wizualnych. Produkcją większości piosenek zajął się znany w branży Andrzej IZI Izdebski, natomiast dwa utwory to efekt kooperacji z Bartkiem Marszałkiem i Piotrem Zborowskim. Piosenkę "Mafia" współtworzyła piosenkarka Sandra Mika, a stronę wizualną krążka opracował Tomasz Kuczma, wybitny polski grafik. Płytę można już nabyć w sieci sklepów Empik oraz za pośrednictwem strony internetowej www.sargis.pl.

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