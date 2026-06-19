Doda nie wyda singla z Fagatą. Zaskakujące plany raperki dotyczące Only Fans

Wspólne pojawienie się Dody i Fagaty wywołało spore poruszenie. Artystki zaprezentowały na żywo bezkompromisowy utwór podczas niedawnego koncertu Maty na warszawskim PGE Narodowym. Piosenka okazała się bezpośrednim atakiem wymierzonym w ich byłych partnerów. Rabczewska po raz pierwszy w swojej długiej karierze zdecydowała się na rapowanie. Kompozycja bazuje na jej dawnym przeboju „Bad Girls”, a jej tekst nie pozostawia złudzeń:

Show-biznes to rura, właśnie to cię wydymało. Tylko chodzisz i pie**olisz - to ci po mnie pozostało. Oderwany od koryta piszczysz jak mały labrador, żeby jakaś celebrytka zrobiła z ciebie wibrator. Dwa magistry już kupiłeś, intelektu nie dodało. Kumple wiedzą, że donosisz pseudogangusowi, pało. Chowasz samarę do buta, bo odwagi masz za mało. Zamieniłeś koks na mefę, z aresztu wyszedł farmazon. Jesteś małą pałą, co honor widziała w kinie. Budzą mnie o szóstej rano, bo żeś ku*wa nawywijał - słyszymy.

Doda tłumaczy, dlaczego nie opublikuje utworu z Fagatą

Podczas rozmowy z portalem Eska.pl Rabczewska wykluczyła wydanie tej piosenki w wersji studyjnej. Zaprzeczyła również plotkom o poszukiwaniach aktorów do wspólnego teledysku z Fagatą. Tłumacząc swoją decyzję, artystka podkreśliła, że przy okazji podobnych muzycznych współprac bardzo łatwo jest przekroczyć wyznaczone granice.

Nagrywanie z kimś singla i teledysku to jest takie zobowiązanie na lata i naprawdę trzeba to przemyśleć, bo wiąże cię to z drugim artystą tak naprawdę na całe życie. I tu nie chodzi o to, żeby ideologicznie, życiowo zgadzać się w 100% z drugą osobą czy brać pod uwagę fakt, że promocja tej osoby przełoży się też na nas, że jej wartości są bliskie naszym, a nie są. Bardziej chodzi o to, że wydaje mi się, że w tej kwestii – tak fajnej, kontrowersyjnej, ikonicznej, wesołej, rozrywkowej i zadziornej – łatwo przegiąć. Uważam, że ten występ był wystarczający.

Fagata usunie konto na Only Fans? Doda ujawnia plany raperki

Wokalistka odniosła się też do przyszłości Fagaty. Stwierdziła, że przed raperką wciąż długa droga do ugruntowania pozycji na rynku. W odniesieniu sukcesu ma jej pomóc całkowita rezygnacja z działalności na Only Fans. Doda przyznała, że rozmawiała o tym z Agatą i rzekomo wkrótce ma ona zamknąć swój profil.

Fagacie życzę jak najlepiej. Myślę, że jeszcze lata przed nią, żeby sobie umocniła swoją pozycję na rynku. Jeżeli będzie pracowała ambitnie, to tak się stanie. Jeśli zrezygnuje z Only Fansa, a rozmawiałyśmy na ten temat i wiem, że to zrobi, to też tylko jej to wyjdzie na dobre. Życzę jej, żeby była niezależna - dodała Doda w rozmowie z Eska.pl.

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