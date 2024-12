Sarsa, czyli Marta Markiewicz, od wielu lat jest w szczęśliwym związku, który tworzy z Pawłem Smakulskim. Para od jakiegoś czasu na antenie RMF FM prowadzi audycję, w której podejmuje interesujące tematy związane z codziennością. Niedawno gwiazda wyjawiła, dlaczego nie zdecydowała się na ślub, a w najnowszej audycji podzieliła się swoim nietuzinkowym pomysłem na zwiększenie dzietności dzieci.

Zobacz też: Sarsa już tak nie wygląda. Pozbyła się charakterystycznych pączków z głowy

Niedawno Sarsa oraz jej ukochany pochwalili się odważnym pomysłem na temat tego, jak zwiększyć dzietność Polaków. Pieniądze mają być motywacją dla młodych ludzi, którzy zastanawiają się nad tym, czy zostać rodzicami.

Artystka szybko zareagowała i dodała, że takie wsparcie finansowe mogłoby przyczynić się do wzrostu liczby narodzin w Polsce.

Zobacz też: Sarsa zdradziła, że jest po operacji. Mogło skończyć się dramatem. "Nie ma sposobu na leczenie tego"

Artystka w trakcie audycji wspominała również swoją pierwszą randkę ze swoim obecnym partnerem. Romantyczne spotkanie odbyło się po nagraniach jej teledysku w Sopocie.

Paweł podszedł do mnie i zapytał: "To co, idziemy coś zjeść?" (...) Myślałam, że chodzi o zwykły obiad z zespołem, ale szybko zrozumiałam, że Paweł zaprasza mnie tylko we dwoje - przyznała w programie "Sarsa Story Time".