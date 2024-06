Sceny grozy w teatrze. Znany aktor spadł ze sceny

Janowski wraca do „Jaka to melodia?” ? Mamy komentarz Rafała Brzozowskiego!

Ian McKellen to bardzo znany brytyjski aktor filmowy, który szerszej publiczności znany jest z postaci Gandalfa w serii "Władca Pierścieni" i "Hobbit" oraz Magneto w produkcjach "X-Men". Okazuje się, ze granie w filmach i serialach to jego niejedyna pasja. Mężczyzna uwielbia występować w teatrze, co robi od ponad 65 lat. Niestety gwiazdor zaliczył ostatnio przerażający wypadek.

Ian McKellen spadł ze sceny podczas występu

Ian McKellen występował w spektaklu "Player Kings" w teatrze Noël Coward. Podczas jednej ze scen 85-letni aktor spadł ze sceny. Ian zaczął wołać o pomoc, krzyczał, że bardzo bolą go ręce. Wszyscy jego koledzy ruszyli mu na pomoc. Widownię z kolei poproszono o szybkie opuszczenie sali. Wśród gości znaleźli się jednak lekarze, którzy szybko udzielili pomocy aktorowi. Gwiazdor musiał jednak zostać przewieziony do szpitala.

Po kilku godzinach od przewiezienia aktora do szpitala w sieci pojawiła się informacja dotycząca całego zajścia oraz tego, jak obecnie czuje się Ian. Ponoć nie wykryto u niego żadnych poważnych obrażeń. Aktor jest jednak wyraźnie poobijany, ale czuje się już na tyle dobrze, że zapowiada, iż postara się wrócić na scenę już 19 czerwca 2024 roku. O jego wypisie do domu zadecydują oczywiście wykwalifikowani specjaliści.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy fanów aktora. Większość obecnych podczas feralnego zdarzenia pisała w sieci, że sytuacja wyglądała bardzo poważnie.

"Natychmiast krzyknął i szczerze mówiąc, te odgłosy mroziły krew w żyłach. Krzyczał 'pomóżcie mi, pomóżcie mi', a następnie "moje ręce, moje ręce" i znowu "pomóżcie mi, pomóżcie mi"" - relacjonował świadek w rozmowie z dziennikarzami MailOnline.

