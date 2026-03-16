Sean Penn nie był na rozdaniu Oscarów, bo był... w Polsce?! Kto by się spodziewał?

Aga Kwiatkowska
2026-03-16 19:47

Sean Penn wygrał statuetkę Oscara, ale nie odebrał jej podczas uroczystej gali, która odbyła się w nocy z 15 na 16 marca polskiego czasu. Zazwyczaj nominowani do tej najważniejszej i najbardziej rozpoznawalnej nagrody filmowej nie odmawiają sobie zaszczytu pokazania się na rozdaniu, ale Penn nie wziął udziału w imprezie. Gdzie był, gdy jego znajomi z branży odbierali wyróżnienia? W Polsce!

Sean Penn za nic ma konwenanse i od lat uchodzi za gwiazdora, który robi to, co uważa za słuszne, a nie to, co wypada. A jednak, gdy zabrakło go na 98. gali rozdania Oscarów, w sieci zawrzało. Internauci, i nie tylko, snuli domysły, zastanawiając się, co mogło się wydarzyć i gdzie podział się gwiazdor nominowany do najważniejszej nagrody filmowej w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy za rolę w doskonałym filmie "Jedna bitwa po drugiej". Według Pudelka, Penn przebywał w Polsce!

Sean Penn wybrał prywatną podróż. Nie pokazał się na rozdaniu Oscarów

W imieniu Penna statuetkę Oscara odebrał Kieran Culkin, brat Macaulaya Culkina, słynnego Kevina z kultowego filmu świątecznego, i zarazem bardzo dobry aktor znany m.in. z "Sukcesji".

Sean Penn nie mógł być dzisiaj z nami. Albo nie chciał. Więc odbiorę nagrodę w jego imieniu - powiedział do publiczności i widzów oglądających relację z gali.

W ogromnej sali wypełnionej gwiazdami rozległ się śmiech (możecie to usłyszeć na nagraniu, które publikujemy niżej). Internauci też docenili szczerość Kierana, żartując ze sposobu, w jaki odebrał nagrodę za starszego kolegę. W sieci natychmiast zaroiło się od sympatycznych komentarzy na ten temat.

Gdzie przebywał gwiazdor podczas uroczystości? Według zagranicznych mediów ("The New York Times") Sean miał wybrać się do Ukrainy. Jakiś czas temu aktor nakręcił film dokumentalny o wojnie rosyjsko-ukraińskiej "Superpower", więc ten kierunek nie był przypadkowy. Penn miał wybrać podróż związaną ze wsparciem Ukrainy zamiast udziału w ceremonii w Hollywood.

Nie Ukraina, a Polska?

Tymczasem według Pudelka Penn miał wyjechać z USA, ale nie do Kijowa, a do Warszawy! W sobotę 14 marca, wieczorem, Seana Penna zauważono w jednej ze stołecznych restauracji The Alchemist Grill & Cocktail.

Zależało mu na zachowaniu prywatności - zdradził serwisowi pracownik lokalu.

Czy Penn nadal przebywa w naszym kraju? Tego nie wiadomo. Profile aktora w mediach społecznościowych milczą na ten temat. Ostatnie nagrania opublikowane przez gwiazdora na Instagramie dotyczą co prawda Polski i Ukrainy, ale pochodzą z 2022 r.

Sean Penn z prywatną wizytą w krakowskim domu fundacji Core opiekującej się uchodźcami z Ukrainy.
