Sean Penn nie był na rozdaniu Oscarów, bo był... w Polsce?! Kto by się spodziewał?

Sean Penn za nic ma konwenanse i od lat uchodzi za gwiazdora, który robi to, co uważa za słuszne, a nie to, co wypada. A jednak, gdy zabrakło go na 98. gali rozdania Oscarów, w sieci zawrzało. Internauci, i nie tylko, snuli domysły, zastanawiając się, co mogło się wydarzyć i gdzie podział się gwiazdor nominowany do najważniejszej nagrody filmowej w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy za rolę w doskonałym filmie "Jedna bitwa po drugiej". Według Pudelka, Penn przebywał w Polsce!

Zobacz także: W czasie Oscarów śmiali się z Donalda Trumpa i jego żony Melanii. Jimmy Kimmel się nie hamował

Sean Penn wybrał prywatną podróż. Nie pokazał się na rozdaniu Oscarów

W imieniu Penna statuetkę Oscara odebrał Kieran Culkin, brat Macaulaya Culkina, słynnego Kevina z kultowego filmu świątecznego, i zarazem bardzo dobry aktor znany m.in. z "Sukcesji".

Sean Penn nie mógł być dzisiaj z nami. Albo nie chciał. Więc odbiorę nagrodę w jego imieniu - powiedział do publiczności i widzów oglądających relację z gali.

W ogromnej sali wypełnionej gwiazdami rozległ się śmiech (możecie to usłyszeć na nagraniu, które publikujemy niżej). Internauci też docenili szczerość Kierana, żartując ze sposobu, w jaki odebrał nagrodę za starszego kolegę. W sieci natychmiast zaroiło się od sympatycznych komentarzy na ten temat.

Zobacz także: Oscary 2026. Wzruszający moment podczas gali. Tak uczczono pamięć zmarłych gwiazd. McAdams nie kryła emocji

Gdzie przebywał gwiazdor podczas uroczystości? Według zagranicznych mediów ("The New York Times") Sean miał wybrać się do Ukrainy. Jakiś czas temu aktor nakręcił film dokumentalny o wojnie rosyjsko-ukraińskiej "Superpower", więc ten kierunek nie był przypadkowy. Penn miał wybrać podróż związaną ze wsparciem Ukrainy zamiast udziału w ceremonii w Hollywood.

Nie Ukraina, a Polska?

Tymczasem według Pudelka Penn miał wyjechać z USA, ale nie do Kijowa, a do Warszawy! W sobotę 14 marca, wieczorem, Seana Penna zauważono w jednej ze stołecznych restauracji The Alchemist Grill & Cocktail.

Zależało mu na zachowaniu prywatności - zdradził serwisowi pracownik lokalu.

Czy Penn nadal przebywa w naszym kraju? Tego nie wiadomo. Profile aktora w mediach społecznościowych milczą na ten temat. Ostatnie nagrania opublikowane przez gwiazdora na Instagramie dotyczą co prawda Polski i Ukrainy, ale pochodzą z 2022 r.

Zobacz także: Najgorsze stylizacje gwiazd na Oscarach 2026! Nie do wiary, co na siebie założyły!

Zobacz więcej zdjęć. Oscary 2026: Najgorsze stylizacje z czerwonego dywanu!

Sean Penn z prywatną wizytą w krakowskim domu fundacji Core opiekującej się uchodźcami z Ukrainy.

