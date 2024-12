Sebastian Karpiel-Bułecka mówi o apostazji. Bogobojny góral rozprawia o odejściu z Kościoła

Sebastian Karpiel-Bułecka urodził się i wychował w Kościelisku, malowniczej wiosce w sercu Podhala. Region ten słynie nie tylko z wyjątkowego krajobrazu i folkloru, ale także z głębokiej religijności jego mieszkańców. Wiara katolicka była i pozostaje centralnym elementem życia górali, a rodzinna atmosfera i codzienne obcowanie z tradycjami wykształciły w Karpielu-Bułecce silne fundamenty duchowe.

Muzyk wielokrotnie podkreślał, że wiara była dla niego czymś naturalnym – obecnym w rodzinnych zwyczajach, codziennej modlitwie i uczestnictwie w życiu parafii. W wywiadach często wspominał, że jego rodzice kładli duży nacisk na wartości chrześcijańskie, które stały się dla niego drogowskazem na późniejszych etapach życia. Utwory Zakopower często oddają hołd naturze, prostemu życiu i refleksji nad sensem istnienia – tematom głęboko zakorzenionym w tradycji chrześcijańskiej. W rozmowie z Żurnalistą przyznał, że Kościół jest dla niego bardzo ważny.

Ja lubię chodzić do kościoła i mnie jest dobrze, jak chodzę do kościoła . Znajduję tam jakąś wspólnotę i lepiej mi się żyje, mi pomaga to, widzę w tym sens. Ja nie będę tego zmieniał, nie będę nikogo oceniał, bo tak samo są ludzie dobrzy w Kościele, jak i poza Kościołem podejrzewam. I tak samo są ludzie źli poza kościołem, jak i w samym kościele, wiec wrzucanie kogoś i szufladkowanie nie ma sensu

- podkreślał w rozmowie Sebastian Karpiel-Bułecka.

Karpiel-Bułecka mówi o modzie na apostazję. Ostro ocenił osoby, zwłaszcza te znane, które afiszują się z tym, że formalnie odeszły z kościoła.

Dla mnie to jest tak intymna rzecz, tak moja, ja na pewno, gdybym chciał odejść od Kościoła, nie ogłaszałbym tego światu, nie rozwieszałbym plakatów po mieście, tylko po prostu bym to zrobił sam w sobie, w ciszy i tyle. Nie wiem do końca, czemu to ma służyć i czy to jest dla kogokolwiek dobre, że tak się afiszuje z takimi rzeczami. Widocznie ma taką potrzebę i taki pogląd na sprawę. Ja nie mam takiego