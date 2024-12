Tak naprawdę ma na imię Sebastian Karpiel-Bułecka. Nikt się tak do niego nie zwraca

Kuba Badach miał być lepem na widzów w „The Voice of Poland”. Właśnie podano oficjalne wyniki

Co się tam stało?

Sebastian Karpiel-Bułecka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej muzyki folkowej, a także lider i wokalista zespołu Zakopower. Urodził się w Zakopanem, co niewątpliwie wpłynęło na artystyczną drogę muzyka. Wychowany w sercu Podhala, w atmosferze góralskich tradycji, od najmłodszych lat rozwijał miłość do muzyki, którą dziś łączy z nowoczesnymi brzmieniami, zdobywając serca publiczności w całej Polsce.

Zakopower ma na koncie takie przeboje jak "Boso", "Galop", czy "Kiebyś Ty...". Zespół wielokrotnie zdobywał nagrody muzyczne, w tym Fryderyki, potwierdzając swoją pozycję lidera w kategorii muzyki folkowej i alternatywnej.

Zobacz też: To już pewne! Sebastian Karpiel-Bułecka dołączył do muzycznego programu Polsatu

Sebastian Karpiel-Bułecma ma na imię... Łukasz

Co ciekawe muzyk od lat używa swojego drugiego imienia, podczas gdy z pierwszym, które brzmi Łukasz, właściwie w ogóle się nie identyfikuje.

Nikt się nigdy do mnie tak nie zwracał. Zawsze mówili do mnie Sebastian i tak już zostało. Łukasz kompletnie do mnie nie pasuje

- zdradził w rozmowie z Vivą. Dodał również, że chciałby formalnie zmienić imię, gdy tylko będzie miał możliwość załatwienia formalności w urzędzie.

Twórczość Sebastiana Karpiela-Bułecki i Zakopower

Sebastian Karpiel-Bułecka z wykształcenia jest architektem, ale to muzyka stała się jego życiową pasją. W 2005 roku założył zespół Zakopower, który szybko stał się synonimem nowoczesnej interpretacji muzyki góralskiej. Grupa łączy elementy tradycyjnego folkloru z muzyką pop i rock, tworząc unikalne brzmienie, które zdobyło uznanie zarówno na polskiej, jak i międzynarodowej scenie.

Artysta swoją twórczością promuje góralską kulturę na szeroką skalę. Jego działalność muzyczna i autentyczność sprawiają, że jest jednym z najbardziej cenionych twórców na polskiej scenie. Lider Zakopower to nie tylko ambasador muzyki Podhala, ale również symbol artystycznej pasji i dbałości o dziedzictwo kulturowe.

Nie przegap: Paulina Krupińska pochwaliła się uroczym zdjęciem z mężem. Fani gratulują

Sebastian Karpiel-Bułecka NIE JEST bratem Staszka. Dlaczego ludzie tak myślą? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.