Halina Kowalska w ciężkim stanie! Co ze zdrowiem gwiazdy PRL?

Jeszcze do niedawna Halina Kowalska cieszyła się dobrym stanem zdrowia. Z uśmiechem na twarzy spacerowała po domu opieki w Skolimowie oraz otaczającym go pięknym, zalesionym parku. Aktywnie brała udział we wszelkiego rodzaju wydarzeniach kulturowych, wspólnych posiłkach z kolegami artystami, a nawet zajęciach sportowych, które regularnie odbywają się w domu. Chętnie także oprowadziła „Super Express” po swoim pokoju i pokazywała pamiątkowe zdjęcia ze zmarłym mężem, Włodzimierzem Nowakiem (+80 l.). Chwaliła się również seksownymi zdjęciami z lat młodości i anegdotkami z planów filmowych.

– Gdy Andrzej Wajda kręcił „Ziemię obiecaną” i zaproponował mi rolę kochanki Borowieckiego, którego zagrał Daniel Olbrychski, to ja mu odmówiłam. Wtedy wszędzie była tendencja do rozbierania mnie. Pomyślałam sobie, że skoro Wajda chce, bym zagrała kochankę Olbrychskiego, to na planie będę przez cały czas chodziła naga

– mówiła niespełna trzy lata temu w programie „Gwiazdy w Skolimowie”.

Aktorka nie poznaje ludzi!

Niestety pani Halina Kowalska z dnia na dzień zaczęła gasnąć. Od pewnego czasu coraz rzadziej opuszczała swój przytulny pokoik na poddaszu, w którym lubiła puścić sobie dymka w miękkim fotelu przy uchylonym oknie. Jak zdradziła w rozmowie z nami, robiła to w tajemnicy przed personelem, który nie pozwalał na palenie w budynku. Ona jednak puszczała im oczko i puszczała kolejnego dymka. – Co ja na to poradzę, że kocham papierosy? – śmiała się.

Jak zdradzili nam mieszkańcy domu, artystka ponad rok temu zaczęła podupadać na zdrowiu. Wszystko zaczęło się od problemów z pamięcią. Po pewnym czasie nie była w stanie przypomnieć sobie rozmów, które odbywała dzień wcześniej, mimo że potrafiła z detalami opowiadać historie z lat młodości. Potem było już tylko gorzej.

– Nie wiedziała, z kim rozmawia. Nie poznawała ludzi

– słyszymy.

Halina Kowalska jest pod stałą opieką lekarzy

Pewnego dnia przestała opuszczać swój pokój, a niedługo później trafiła do szpitalnej części domu opieki, w którym od wielu miesięcy przebywa pod opieką lekarzy. Gwiazda, która w latach 70. uważana była za jedną z piękniejszych polskich aktorek, podobno nie przypomina już samej siebie. – Straciła apetyt i bardzo schudła – słyszymy.