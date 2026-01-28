Seksbomba PRL w ciężkim stanie w Skolimowie. Halina Kowalska nie wróci do zdrowia

Monika Tumińska
Monika Tumińska
2026-01-28 5:35

Halina Kowalska (84 l.) ma bardzo poważne problemy zdrowotne. Gwiazda „Nie lubię poniedziałku” i „Alternatywy 4”, która od kilku lat mieszka w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, trafiła do jego szpitalnej części. Artystka wymaga całodobowej opieki lekarskiej. Jak dowiedział się "Super Expressm", nikogo już nie poznaje.

Halina Kowalska w ciężkim stanie! Co ze zdrowiem gwiazdy PRL?

Jeszcze do niedawna Halina Kowalska cieszyła się dobrym stanem zdrowia. Z uśmiechem na twarzy spacerowała po domu opieki w Skolimowie oraz otaczającym go pięknym, zalesionym parku. Aktywnie brała udział we wszelkiego rodzaju wydarzeniach kulturowych, wspólnych posiłkach z kolegami artystami, a nawet zajęciach sportowych, które regularnie odbywają się w domu. Chętnie także oprowadziła „Super Express” po swoim pokoju i pokazywała pamiątkowe zdjęcia ze zmarłym mężem, Włodzimierzem Nowakiem (+80 l.). Chwaliła się również seksownymi zdjęciami z lat młodości i anegdotkami z planów filmowych.

Super Express Google News

– Gdy Andrzej Wajda kręcił „Ziemię obiecaną” i zaproponował mi rolę kochanki Borowieckiego, którego zagrał Daniel Olbrychski, to ja mu odmówiłam. Wtedy wszędzie była tendencja do rozbierania mnie. Pomyślałam sobie, że skoro Wajda chce, bym zagrała kochankę Olbrychskiego, to na planie będę przez cały czas chodziła naga

mówiła niespełna trzy lata temu w programie „Gwiazdy w Skolimowie”.

Aktorka nie poznaje ludzi!

Niestety pani Halina Kowalska z dnia na dzień zaczęła gasnąć. Od pewnego czasu coraz rzadziej opuszczała swój przytulny pokoik na poddaszu, w którym lubiła puścić sobie dymka w miękkim fotelu przy uchylonym oknie. Jak zdradziła w rozmowie z nami, robiła to w tajemnicy przed personelem, który nie pozwalał na palenie w budynku. Ona jednak puszczała im oczko i puszczała kolejnego dymka. – Co ja na to poradzę, że kocham papierosy? – śmiała się.

Jak zdradzili nam mieszkańcy domu, artystka ponad rok temu zaczęła podupadać na zdrowiu. Wszystko zaczęło się od problemów z pamięcią. Po pewnym czasie nie była w stanie przypomnieć sobie rozmów, które odbywała dzień wcześniej, mimo że potrafiła z detalami opowiadać historie z lat młodości. Potem było już tylko gorzej.

– Nie wiedziała, z kim rozmawia. Nie poznawała ludzi

– słyszymy.

Halina Kowalska jest pod stałą opieką lekarzy

Pewnego dnia przestała opuszczać swój pokój, a niedługo później trafiła do szpitalnej części domu opieki, w którym od wielu miesięcy przebywa pod opieką lekarzy. Gwiazda, która w latach 70. uważana była za jedną z piękniejszych polskich aktorek, podobno nie przypomina już samej siebie. – Straciła apetyt i bardzo schudła – słyszymy. 

Halina Kowalska straciła pamięć nikogo nie poznaje
25 zdjęć
Tak mieszka seksbomba PRL. Halina Kowalska: Wszyscy chcieli mnie rozbierać
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HALINA KOWALSKA
Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie