Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski trwają w miłości, mimo wielu ciemnych chmur, które zbierały się nad ich relacją. Medialne wojenki z Pauliną Smaszcz czy Marcinem Hakielem, krytyka ze strony internautów, ale też głosy wsparcia, to wszystko z pewnością odciska na nich jakieś piętno. Para pozostaje mimo tego jednym z najbardziej lubianych duetów w programie "Pytanie na Śniadanie". W ich życiu prywatnym natomiast, jak donoszą media, wkrótce mają zadziać się poważne zmiany. Okazuje się bowiem, że choć Cichopek i Kurzajewski planowali niedawno remont domu prezentera, by wspólnie w nim zamieszkać, to teraz te plany prawdopodobnie legły w gruzach. - Początkowo planowano remont willi Macieja Kurzajewskiego, okazuje się, że duet zmienił swoją decyzję. Oboje postanowili zupełnie porzucić "poprzednie życie" - pisze Świat Gwiazd. Co się dzieje?

Sensacja! Cichopek i Kurzajewski nie zamieszkają razem w tym domu. Aż huczy od plotek

W mediach plotkarskich aż huczy od plotek. Gazeta "Fakt" podaje, że Cichopek i Kurzajewski zaczną kolejny rozdział swojego życia w... zupełnie nowym miejscu. Para chce podobno stworzyć własny kąt od podstaw, zamiast remontować lokum prezentera. Jak czytamy, gwiazdy TVP mają już nawet jeździć po okolicy i oglądać nieruchomości. Męczy ich bowiem "życie na dwa domy". Ciekawe, gdzie postanowią zapuścić korzenie i czy po zakupie domu zdecydują się na kolejne ważne kroki? Kto wie, czas pokaże.

Galeria zdjęć: Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski na wiecznych wakacjach

Sonda Czy Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski powinni razem pracować w TVP? Tak Nie Nie mam zdania