Serialowy Harry Potter ma pierwszy zwiastun. Przyspieszono datę premiery

Nowy Harry Potter. HBO publikuje pierwszy zwiastun

Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami, światło dzienne ujrzał pierwszy zwiastun nowej adaptacji twórczości J.K. Rowling. Z udostępnionych materiałów dowiadujemy się, że debiutancka seria nosi tytuł "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" i skupi się na wydarzeniach z pierwszej części sagi. Największym echem odbiła się jednak informacja o przyspieszeniu prac – serialowa produkcja zadebiutuje jeszcze w tym roku, mimo że pierwotne plany zakładały premierę dopiero w 2027 roku.

Choć początkowo mówiło się o 2027 roku, plany uległy diametralnej zmianie. Ostatecznie potwierdzono, że premierowy odcinek trafi na platformę HBO Max już w tegoroczne Święta Bożego Narodzenia. Pierwszy sezon opowieści o młodym czarodzieju będzie się składał z ośmiu epizodów.

Obsada i twórcy serialu Harry Potter. Kto zagra kultowe postacie?

W tytułową rolę wciela się Dominic McLaughlin jako Harry Potter, a u jego boku pojawią się Arabella Stanton (Hermiona Granger) oraz Alastair Stout (Ron Weasley). Lista zaangażowanych w projekt aktorów jest długa:

John Lithgow jako Albus Dumbledore,

Janet McTeer jako Minerva McGonagall,

Paapa Essiedu jako Severus Snape,

Nick Frost jako Rubeus Hagrid,

Rory Wilmot jako Neville Longbottom,

Lox Pratt jako Draco Malfoy,

Leo Earley jako Seamus Finnigan,

Elijah Oshin jako Dean Thomas,

Tristan Harland jako Fred Weasley,

Gabriel Harland jako George Weasley,

Ruari Spooner jako Percy Weasley,

Alessia Leoni jako Parvati Patil,

Sienna Moosah jako Lavender Brown,

Finn Stephens jako Vincent Crabbe,

William Nash jako Gregory Goyle,

Warwick Davis jako Filius Flitwick,

Sirine Saba jako Pomona Sprout,

Daniel Rigby jako Vernon Dursley,

Bel Powley jako Petunia Dursley,

Paul Whitehouse jako Argus Filch,

Johnny Flynn jako Lucjusz Malfoy,

Bertie Carvel jako Korneliusz Knot,

Luke Thallon jako Quirinus Quirrell,

Katherine Parkinson jako Molly Weasley,

Amos Kitson jako Dudley Dursley,

Gracie Cochrane jako Ginny Weasley,

Anton Lesser jako Garrick Ollivander.

Za scenariusz odpowiada Francesca Gardiner, pełniąca również funkcję producentki wykonawczej. Wybrane odcinki zostały z kolei wyreżyserowane przez Marka Myloda, który także współtworzy serial od strony producenckiej.