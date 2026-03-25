Serialowy Harry Potter ma pierwszy zwiastun. Przyspieszono datę premiery

Nowy Harry Potter. HBO publikuje pierwszy zwiastun
Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami, światło dzienne ujrzał pierwszy zwiastun nowej adaptacji twórczości J.K. Rowling. Z udostępnionych materiałów dowiadujemy się, że debiutancka seria nosi tytuł "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" i skupi się na wydarzeniach z pierwszej części sagi. Największym echem odbiła się jednak informacja o przyspieszeniu prac – serialowa produkcja zadebiutuje jeszcze w tym roku, mimo że pierwotne plany zakładały premierę dopiero w 2027 roku.
Kiedy premiera serialu Harry Potter na HBO Max? Znamy datę
Choć początkowo mówiło się o 2027 roku, plany uległy diametralnej zmianie. Ostatecznie potwierdzono, że premierowy odcinek trafi na platformę HBO Max już w tegoroczne Święta Bożego Narodzenia. Pierwszy sezon opowieści o młodym czarodzieju będzie się składał z ośmiu epizodów.
PRZECZYTAJ TEŻ: Aktor z "Harry'ego Pottera" zastraszany przez fanów. "Zrezygnuj albo cię zamorduję". Opowiedział o groźbach
Obsada i twórcy serialu Harry Potter. Kto zagra kultowe postacie?
W tytułową rolę wciela się Dominic McLaughlin jako Harry Potter, a u jego boku pojawią się Arabella Stanton (Hermiona Granger) oraz Alastair Stout (Ron Weasley). Lista zaangażowanych w projekt aktorów jest długa:
- John Lithgow jako Albus Dumbledore,
- Janet McTeer jako Minerva McGonagall,
- Paapa Essiedu jako Severus Snape,
- Nick Frost jako Rubeus Hagrid,
- Rory Wilmot jako Neville Longbottom,
- Lox Pratt jako Draco Malfoy,
- Leo Earley jako Seamus Finnigan,
- Elijah Oshin jako Dean Thomas,
- Tristan Harland jako Fred Weasley,
- Gabriel Harland jako George Weasley,
- Ruari Spooner jako Percy Weasley,
- Alessia Leoni jako Parvati Patil,
- Sienna Moosah jako Lavender Brown,
- Finn Stephens jako Vincent Crabbe,
- William Nash jako Gregory Goyle,
- Warwick Davis jako Filius Flitwick,
- Sirine Saba jako Pomona Sprout,
- Daniel Rigby jako Vernon Dursley,
- Bel Powley jako Petunia Dursley,
- Paul Whitehouse jako Argus Filch,
- Johnny Flynn jako Lucjusz Malfoy,
- Bertie Carvel jako Korneliusz Knot,
- Luke Thallon jako Quirinus Quirrell,
- Katherine Parkinson jako Molly Weasley,
- Amos Kitson jako Dudley Dursley,
- Gracie Cochrane jako Ginny Weasley,
- Anton Lesser jako Garrick Ollivander.
Za scenariusz odpowiada Francesca Gardiner, pełniąca również funkcję producentki wykonawczej. Wybrane odcinki zostały z kolei wyreżyserowane przez Marka Myloda, który także współtworzy serial od strony producenckiej.