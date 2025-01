Serialowy syn Ostałowskiej zostanie ojcem! I to w takiej chwili!

Serialowy syn Marty z "M jak miłość" zostanie ojcem!

Niesamowity czas w życiu największych gwiazd "M jak miłość"! Dominika Ostałowska, która od zawsze gra rolę jednej z najważniejszych w tym serialu postaci, Marty Mostowiak, właśnie pożegnała się na zawsze z produkcją. I to dopiero początek szokujących informacji!

Marta odchodzi z "M jak miłość". Co z jej synem?

Dominika Ostałowska po 25 latach pożegnała się z planem "M jak miłość". Fani są w szoku i jeszcze niepokoją się, jak Marta zniknie z serialu. Wyjedzie za granicę wieść szczęśliwe życie z Jackiem (Robert Gonera), czy może wjedzie w jakieś kartony, niczym Hanka Mostowiak (Małgorzata Kożuchowska)? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nowych odcinkach serii na wiosnę. Serialowy syn Marty, Łukasz, którego gra Jakub Józefowicz też już praktycznie zniknął z serialu. Ostatni raz pojawił się na ślubie mamy w telenoweli i zapewne znów zniknie. Bohater Józefowicza w "M jak miłość" został ojcem już dwa razy. Po raz pierwszy ciąża była dziełem przypadku, po raz drugi wielkiej miłości. W rzeczywistości Jakub Józefowicz przeżyje to po raz pierwszy.

Jakub Józefowicz to syn Józefa Józefowicza i Danuty Józefowicz - pierwszej żony dyrektora artystycznego Teatru "Studio Buffo". Ukochaną Jakuba jest fotografka i nauczycielka jogi Julia Mikrut. Piękność właśnie opublikowała na swoim profilu an Instagramie serię zdjęć, na których chwali się brzuszkiem w zaawansowanej ciąży. Zobacz to wszystko na końcu tekstu.

Tajemnice "M jak miłość"

Ostałowska i Józefowicz znikają z "M jak miłość", więc serialowa rodzina Mostowiaków znów się pomniejszy. Za to rodzina Janusza Józefowicza ma powody do radości. Znany artysta, mąż Nataszy Urbańskiej zostanie dziadkiem! Ciekawe, jakie jeszcze "bomby" trzymają dla nas w zanadrzu gwiazdy popularnej telenoweli?

